¡Ú½÷»ÒÌîµå¡ÛºòÇ¯Í¥¾¡¤Î¿À¸Í¹°ÎÍ¡¢£³Ç¯À¸¤Î³èÌö¤Ç½éÀï²÷¾¡¡ÄÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢
¢¡Âè£²£±²óÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¹Å¼°ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè£²Æü¡Ê£±£²Æü¡¢Ë·¤Ã¤Á¤ã¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡Ë
¡¡½÷»ÒÌîµåÆüËÜ°ì¤òÁè¤¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î£±¡¢£²²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯Í¥¾¡¤Î¿À¸Í¹°ÎÍ¹â¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Ê¿À®¹ñºÝÂç¡Êºë¶Ì¡Ë¤ò£¶¡½£±¤ÇÇË¤Ã¤Æ½éÀïÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢µð¿Í¤òÇË¤Ã¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ä¤¸¤Þ¤¬¡¢Ë·¤Ã¤Á¤ã¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²Æ¤ÎÁª¼ê¸¢¤ò½ª¤¨¤Æ£²Ç¯À¸¤Î¿·¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¸ÂÄê¤Ç¡È°úÂà¡É¤·¤¿£³Ç¯À¸¤¬Éü³è¡££²²ó¡¢£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÌðÅçè½¡¹²Ì¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬¼ººö¤òÍ¶¤Ã¤Æ£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¹¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¸µ¥¨¡¼¥¹¡¦°¤Éô¤µ¤¯¤é¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÇ´¤é¤ì¤Æµå¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â£µ²ó¤ò£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£½÷Ë¼Ìò¤Î¸µ¼ç¾¡¦»³ËÜ±Ó¡Ê£³Ç¯¡Ë¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¡Ö°¤Éô¤Ï°ìÈÖ¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡Ê¤ÎÍ¥¾¡¤Î½Ö´Ö¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼çÎÏ¤Ç¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹â¹»Áª¼ê¸¢·è¾¡¤Î¾ïÏ¢¹»¤Ç£³Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï½à·è¾¡¤Ç´ôÉìÂè°ì¤Ë±äÄ¹¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤·¤¿¡£¿ÊÏ©¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿£³Ç¯À¸¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÎý½¬¤òÂ³¤±¡¢¡Ö²Æ¤Î²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢£±¤«·îÎý½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ê¤Î¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È»³ËÜ¤¬¤¤¤¨¤Ð¡¢°¤Éô¤â¡Ö¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤ÏºÇ¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢£±»î¹ç£±»î¹ç²ù¤¤¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¹â¹»À¸¤é¤·¤¯¼¹Ãå¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÀÐ¸¶¹¯»Ê´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯¡Ê¤ÎÍ¥¾¡¡Ë¤Ï¤Þ¤°¤ì¡£¥Á¡¼¥à¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°úÂà¤·¤¿£³Ç¯À¸¤¬¼¡¤ÎÂå¤Ë»Ø¼¨¤Î°Õ¿Þ¤äÇÛµå¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¡Ö¸åÇÚ¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ê²Æ¤ÎÇÔÂà¤ÇÍî¤Á¤¿¡Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£³¿Í¡Ê¤Î£³Ç¯À¸¤ò¡ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«½Ð¾ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£