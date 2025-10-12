◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 ブルワーズ―カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ナ・リーグ中地区２位から頂点を狙ったカブスが１１日（日本時間１２日）、２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦で、同地区王者のブルワーズに敗れて敗退が決まった。「４番・右翼」でフル出場した鈴木誠也外野手（３１）は２回にソロを放ちチーム唯一の得点をたたき出したが４打数１安打。今永昇太投手（３２）はブルペンで待機していたがマウンドに上がることはなかった。

１回裏からブルペンで体を動かして準備をしていた今永だったが、最後まで名前を呼ばれることはなかった。「やはりシーズン最後と、ここであまり力になれなかったので、シーズンを乗り切る投球術と、このポストシーズンで出力を上げるような、先発ピッチャーで短いイニングなら９４、９５マイル（約１５１〜３キロ）とか。そこだけじゃないけど、出力を上げるような別の投球が全くできなかった。シーズンとここでは全く別物なので、それができなかったのが課題かなと思います」。静まりかえったクラブハウスで言葉を絞り出した。

メジャー１年目だった昨季はチーム最多１５勝と大活躍。今季は開幕投手を務めると、５月に左太もも裏を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入りして約１か月半の離脱もあったが、２５登板で９勝８敗、防御率３・８３でチームの先発ローテの中心になった。

だが、シーズン終盤からは苦しい投球が続いた。９月８日（同９日）から４登板連続白星なしでレギュラーシーズンが終了。８月２８日（同２９日）以降は３、３、３、３、４、８失点と調子が上向かず、ポストシーズンに入っても、１０月１日（同２日）のワイルドカードシリーズ第２戦、本拠地・パドレス戦ではオープナーの起用もあって２回からマウンドに上がるも、本塁打を浴びるなど４回６７球を投げて３安打２失点だった。６日（同７日）の地区シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦は先発したが、３回途中４６球で２本塁打を浴びるなど５安打４失点でＫＯ。登板した試合はいずれもチームが敗れ、中４日で先発も可能だった第５戦はマウンドにすら上がれなかった。メジャー２年目を終えた今永は、苦しい胸の内を明かした。

「正直、１年間ずっと苦しかった。何かを見つけようとしたんですけど、何も見つからないまま終わった。数字ほど内容は全然よくないですし、それは防御率とか勝ちとかすべて含めて。でも今回このシーズン終盤苦しい経験したけど、プレーヤーとしてはもちろんよくなかった、ダメだったけど、自分の人間性とか人格までダメになった訳ではないので、もう一回いいプレーヤーになるために、こういう苦しい時が誰かに見られていますし、ここで何をするかが人間として一番大事なので、投げ出さずに、逃げるのは簡単なので。もうやめれば逃げられるけど、逃げずに立ち向かっていこうと思います」

現状をしっかりと受け止めながらも、前を見続けた今永。早くもメジャー３年目をスタートさせているようだった。