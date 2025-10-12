HKT48の公式サイトが11日に更新。13日から18日までの劇場公演を中止すると発表した。

「いつもHKT48へ温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます」と書き出して「このたび、2025年10月13日（月・祝）〜2025年10月18日（土）に開催を予定しておりました劇場公演につきまして、誠に残念ではございますが、中止とさせていただくこととなりました」と報告。「公演の再開を心待ちにしてくださっていた皆さまに、このような急なご報告を差し上げることになりましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

中止の理由については「今回の中止は、公演運営に携わるスタッフ体制の変更に伴い、準備および体制の整備に想定以上の時間を要しているためでございます」と説明。「万全の体制を整えられないまま公演を実施することは、お客様にご迷惑をおかけすることにつながると判断し、苦渋の決断ではございますが、中止という形を取らせていただきました」と補足した。

今後については「現在、運営一同、新体制のもとでお客様にお楽しみいただける公演をお届けできるよう、鋭意準備を進めております。しかしながら現時点では、十分な準備期間の確保が難しいとの判断に至りました」と添えた。