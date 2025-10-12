＜感染する義実家＞義姉「感染症っぽくて〜」タイミングおかしい！もっと早く言え〜ッ【第1話まんが】
私はショウコ（35）。夫のタケシ（35）とケイ（小6）、ユキ（小4）の4人家族です。今日は義実家の食事会に呼ばれています。義両親と義実家に同居している義姉のユリカさんに義姉の子どもカイリくん（小3）。そして義両親のきょうだいが参加しています。みんな義実家まで車で30分くらいの距離。夫と結婚をしてから頻繁に呼んでもらい家族で参加していましたが、義姉が離婚して、義実家へ出戻ったあたりからトラブルが起こっています……。
私たちが義実家へ行くといつも玄関まで飛んでくるカイリくんが今日は来ません。居間に通されて席に座っても、カイリくんの姿は見えませんでした。不思議に思っていると……。
食卓には、色とりどりのおもてなし料理がずらりと並んでいます。きっと午前中は準備で大変だったと思います。ケイがなかなか姿を見せないカイリくんを心配して、義母に聞きました。
カイリくんは感染症にかかってしまい昨日から寝込んでいるのだとか……。しかも発熱していて、38度と高熱です。私たちはもう座っていて、用意してもらっていた豪華な食事を食べるところだったので「すぐ帰ろう」とも言えず……。だからといって食べるだけ食べてさっさと帰るわけにも……。
楽しく過ごすはずだった食事会。しかし、カイリくんはなんと感染症の疑いがあるとのこと。連休に入ってしまったので病院には行っていないそうですが、熱もあって咳もして……。カイリくんの通う学校では感染症が流行っているそうなので、その可能性は大なのではないでしょうか。
そんなカイリくんが自分の部屋にいるのならまだしも、食事の場にやってきました。しかも、マスクをせずに咳まで……。もし私がカイリくんの親だったら、部屋に隔離するか、食事会自体を中止すると思います……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
