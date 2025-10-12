¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤È¡ÄÌîµå¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡×´Ú¹ñ¿Í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¿Íµ¤¥Á¥¢àÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ç·ëº§Êó¹ð¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥Þ¡×¡Ö¤³¤ì¤ÇÀ®ÀÓ¥¢¥Ã¥×¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡×
¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Î26ºÐ¿Íµ¤Áª¼ê¤¬¡¢¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤··ëº§¤òÊó¹ð¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µ¯°¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥Ï¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥¹Êá¼ê¤Ï¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÅê¼ê¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È°ìÀ¸¤Î¥Á¡¼¥à¤òÃÛ¤¯¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¤·¡¢LG¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¥à¡¦¥¤¥½¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤Ê¤Î¡©¡©¡©¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÈþ¿Í¤Ê±üÍÍ¤È¤´·ëº§¡£Ìîµå¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤ÇÀ®ÀÓ¥¢¥Ã¥×¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£