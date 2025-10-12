¡ÖµñÈÝ»ù¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿45ºÐ¤Ò¤¤³¤â¤êÃËÀ¤ÎÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈëÌ©¡Ä¡Ö»à¤ÌÍ¦µ¤¤â¡¢À¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×20ºÐ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿ÁÔÀäÈ¾À¸
Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿40ÂåÃËÀ¡£¤¢¤ë ¡ÈÈëÌ©¡É¤òÊú¤¨¤Æ¶ì¤·¤ß¡¢10Âå¸åÈ¾¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤¿¡£20ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤Ç»à¤Î¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Í¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£µ²±¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Û¤É¤Î°û¼ò¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£»Å»ö¤âÂ³¤«¤ºÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ÎÈ¾À¸¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹Ìî¤µ¤ó¤¬µ¯¤³¤·¤¿¤ª¤«¤·¤Ê¹ÔÆ°
¡Ò¸åÊÔ¡Ó
»å¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¿¹Ìî¿®ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê45¡á²¾Ì¾¡Ë¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡ÈÈëÌ©¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë½é¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»×½Õ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¾¯¤·Á°¤À¡£
ÍÄ¤¤¤³¤í¤Î¿¹Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤¤¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥Üー¥ëÍ·¤Ó¤äÀï¤¤¤´¤Ã¤³¤Ê¤É½¸ÃÄÍ·¤Ó¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢½µËö¤Ï¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÄÉãÊì¤Î²È¤Ç¤è¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤«¤é¡¢ÃË»Ò¤ÎÎØ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ýµ¶þ¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬Æ´¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤ÏÃË»Ò¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼ñ¸þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥é¥Ã¤È¤·¤¿¤ä¤»·¿¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ð¤Ë¹½¤¨¤¿ÃË¤Î»Ò¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿Í¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î°Ç¤ÎÉôÊ¬¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ãæ³Ø1À¸¤ÎÅßµÙ¤ß¤Ë¡¢Â¬ÎÌ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉã¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÅÔÆâ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ÈµíÆý¤òÉ¡¤«¤é½Ð¤·¤Æ¸«¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¼Ô¡×¤òÁõ¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«ー¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤Î¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ì¤Ð°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¡¢Êü²Ý¸å¤ËÃË»Ò¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¥¨¥Ã¥Á¤ÊËÜ¤òÃ¯¤«Çã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Î¨Àè¤·¤ÆÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£
¡ÖËÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ï²¿¤Î¶½Ì£¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Áá¤¯¥¯¥é¥¹¤ËÆëÀ÷¤ß¤¿¤¯¤Æ¡£¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤À¤¬¡¢1¤«·î¤â·Ð¤¿¤º¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«»å¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤â¤Ã¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎËÜÀ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Â¾¤Î¿Í¤È¤Î´Ö¤ËÊÉ¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤è¤¯»×¤ï¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÌµÍý¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÃæ³Ø¹â¹»¤ò°Å¹õ»þÂå¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖµñÈÝ»ù¡×¤È¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Æ¿´¤Î½ý¤Ë
³Ø¹»¤òµÙ¤ß»Ï¤á¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¿¹Ìî¤µ¤ó¤Ï²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤ä¾ÆÃñ¤òÂçÎÌ¤Ë°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£ÍâÄ«¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌµÍý¤ä¤ê³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Æ¤È²¿ÅÙ¤â²¡¤·ÌäÅú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï°û¤ó¤Àµ²±¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å¤ÇÎ¾¿Æ¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ²È¤ÎÁ°¤ÎÆ»Ã¼¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡£Åß¤À¤±¤É¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç¡£
¤½¤ì¤Ç¿Æ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æ³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Î¤È¤³¤í¤ËÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤¬¤¦¤Á¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡¢Éô²°¤Î¥É¥¢±Û¤·¤Ë¡ØÂç¾æÉ×¤«¡Ù¤È¡£ÀèÀ¸¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿Æ¤â¡Ø³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¡Ù¤È¤Ï¥Ô¥¿¥Ã¤È¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Ä«µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³Ø¹»¤Î¤¢¤ë»þ´ÖÂÓ¤ÏÉô²°¤ÇÂ©¤òÀø¤á¤ë¤è¤¦¤ËËÜ¤äÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢²È¤Ë¤³¤â¤ê¤¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±µéÀ¸¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦ÁáÄ«¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¹¾¤ÎÅç¤äÆó»Ò¶ÌÀî¤Ê¤É±ó¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö³Ø¹»¤ËÌá¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤â¤¢¤ê¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ2Ç¯À¸¤Î»Ï¶È¼°¤ËÅÐ¹»¤·¤¿¡£ÁÇÌÌ¤Ç¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ò¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¡×²È¤ò½Ð¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¿¹Ìî¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤ËÆÍ¤ÃÉú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖµñÈÝ»ù¡×¤È¤«¤é¤«¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£
¡ÖÅÐ¹»µñÈÝ¤ÎµñÈÝ»ù¡£Åö»þ¤Ï¡ØÉÔÅÐ¹»¡Ù¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¿´¤Î½ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÍâÆü¤«¤é¡Ø¤â¤¦¹Ô¤¯¤â¤ó¤«¡Ù¤È¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÅÐ¹»¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ1³Ø´ü¤¬½ª¤ï¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¡¢Êì¿Æ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¡¢²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤«¤é»ùÆ¸ÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤ÏÄÌ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Íè¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶µ¼¼¤Ç½ý¤òÉé¤Ã¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¡¢½ý¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¤·¤Í¡×
¹â¹»¼õ¸³¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¤Î¿¦°÷¤¬Ãæ³Ø¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¡Ö½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÂ¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç3Ç¯¤Î¤È¤¤Ë¤Ï³Ø¹»¤ËÌá¤ì¤¿¤¬¡¢·çÀÊ¤äÃÙ¹ï¤âÂ¿¤¯¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¡£
20ºÐ¤Ç¿ÍÀ¸¤ò½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä
ÅÔÎ©¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¬¡¢1¤«·î¤â·Ð¤¿¤º¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ë¶É¡¢Âà³Ø¤·¤ÆÄÌ¿®À©¹â¹»¤ËÆþ¤êÄ¾¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢ÌµÍý¤ËÆëÀ÷¤â¤¦¤È¤·¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤ëµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»¤Î¥¹¥¯ー¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²È¤Ç¥¦¥¤¥¹¥ー¤òºÇ½é¤Ï¿å¤Ç³ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç°û¤ó¤Ç¡£ËèÆü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ²±¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ²ÈÃæ¤ò¥²¥í¿»¤·¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Í¡×
2²óÎ±Ç¯¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¹â¹»2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¿¹Ìî¤µ¤ó¤Ï³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ±À¤Âå¤Î¿Í¤Ï²Ú¤ä¤«¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿Ç¯¤â¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤É¤ó¤É¤ó¡¢¤É¤ó¤É¤ó°Å¹õ¤Ø¤È³ÖÎ¥¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¿¼¤á¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤½¤â¤¦20ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊÄ¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Èô¤Ó¹þ¤àÍ¦µ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£±üÂ¿Ëà¤Î¶¶¤Î¾å¤Ë¤âÎ©¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»à¤Ì¤Ë»à¤Í¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
»à¤Í¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Õ¤ÈÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥¢¥Î¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¥Ô¥¢¥Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Êì¿Æ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¹¤°¥Ô¥¢¥Î¶µ¼¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤»¤á¤Æ·î¼Õ¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊ§¤¤¤¿¤¤¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î±ã²ñ¾ì¤ÎÇÛÁ·¤Ã¤Æ²Ú¤ä¤«¤½¤¦¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤ÈÆ´¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢ÇÍÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤°¤é¤¤¸·¤·¤¤¿¦¾ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¥Û¥ó¥È¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¸·¤·¤¤¤Î¤«¤È¡×
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¶á¤¯¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç¥Óー¥ë¤ò°û¤ó¤Ç°ìÂ©¤Ä¤¯¤Î¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÏÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«Êâ¤¤¤Æ²È¤Ëµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç´ÌÃñ¥Ï¥¤¤ä¥Óー¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ°û¤ó¤ÇÊâ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥×¥Ä¥ó¤Èµ²±¤ò¼º¤¦¡£
µ¤¤¬¤Ä¤¯¤ÈÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿¡£±ØÁ°¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
»Å»ö¤â¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤º¡¢Éô²°¤Ë¤Ï¼ò¤Î¶õ¤ÉÓ¤¬¥´¥í¥´¥í
¡Ö¤³¤ó¤Ê¼ã¤¯¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë°û¤à¤Î¤Ï¡¢¿´¤Ë²¿¤«Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
½èÃÖ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿µßµÞ°å¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤È¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö20ºÐ¤Ç»à¤Ì¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢»à¤Í¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤ÈÆ°¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÉÂ±¡¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡£¼ç¼£°å¤Ï²¿ÅÙ¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¿ÍÌÜ¤«¤ÎÀèÀ¸¤¬¥²¥¤¤ÎÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ô¥¢¥Î¤âÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ä¤µ¤·¤¤ÀèÀ¸¤Çº£¤Ç¤â¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¹¬±¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¼ò¤Î¼ºÇÔ¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Î½õ¸À¤â¼õ¤±¤Æ22ºÐ¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢°õºþ²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡£»Å»öÃæ¤º¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¿Æ°¤Ç¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¼ò¤òµá¤á¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä°û¤ß²°¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¡£°û¤ß²á¤®¤ë¤ÈÍâÄ«µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê»Å»ö¤òµÙ¤à¡£
¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼ò¤Î¶õ¤ÉÓ¤¬¥´¥í¥´¥íÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢5·î¤ÎÏ¢µÙÁ°¤Ë¤Ï¼¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Ï¢µÙ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼ç¼£°å¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï´í¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¢¤ë¼«½õ¥°¥ëー¥×¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¿¹Ìî¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯――¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Çë¸¶¸¨Âå