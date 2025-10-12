¡ãÂ®Êó¡ä¹ñÆâ½÷»ÒºÇ½ªÁÈ¤¬¥Æ¥£¥ª¥Õ¡¡Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Î²ÏËÜ·ë¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£È¯¿Ê
¡ã¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥À¡¡ºÇ½ªÆü¡þ12Æü¡þÅìÌ¾¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¡þ3281¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼36¡äÇ»Ì¸¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤¿¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¡£Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Î²ÏËÜ·ë¡¢1ÂÇº¹¤Ë¤Ä¤±¤ë·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤ÈÊ¡»³·ÃÍü¤ÎºÇ½ªÁÈ¤¬¸á¸å1»þ¤Ë1ÈÖ¥Ñ¡¼4¤«¤é¥Æ¥£¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
²ÏËÜ¤Î¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¡£2ÂÇÌÜ¤ò¥Ô¥ó¤½¤Ð2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥«¥Ã¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦23°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤Î30¿Í¤¬ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÌ¸¤Î±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤¤9¥Û¡¼¥ë¡Ê1¡¢9¡¢10¡¢11¡¢14¡¢15¡¢16¡¢17¡¢18ÈÖ¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÊÑÂ§Åª¤Ê9¥Û¡¼¥ëÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ë¡£²ÏËÜ¤È1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÊ¡»³¡£2ÂÇº¹3°Ì¥¿¥¤¤Ë·¬ÌÚ¡¢´ä°æÀéÎç¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢3ÂÇº¹6°Ì¤Ë¤Ï¸Å¹¾ºÌ²Â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥¡¼¤ÎµÈÅÄÎë¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î´ä±Ê°ÉÆà¤é¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦7°Ì¥¿¥¤¡£2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦ËÙ¶×²»¡¢ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Îº´Æ£¿´·ë¡¢14ºÐ¤ÎÀÖÊæÌ¤Íè¤é¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦16°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯2000Ëü±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï2160Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
