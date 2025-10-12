＜中間速報＞金谷拓実、比嘉一貴がトップ10圏内 松山英樹は26位でプレー中
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 最終日◇12日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、金谷拓実が日本勢最上位となるトータル11アンダー・7位タイにつけている。
比嘉一貴はトータル10アンダー・10位タイ。米澤蓮はトータル9アンダー・15位タイ。松山英樹は13ホール消化時点で3ストローク伸ばし、トータル7アンダー・26位タイにつけている。中島啓太はトータル4アンダー・39位タイ。石川遼はトータル9オーバー・73位で後半をプレーしている。トータル15アンダー・首位にザンダー・シャウフェレ、マックス・グレイザーマン、マイケル・トルビョンセン（いずれも米国）が並んでいる。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億2029万円）。優勝者には144万ドル（約2億1965万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
