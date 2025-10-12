史上初の“変則9ホール”、セカンドカット使用は7度目 女子ツアーが濃霧で大混乱
＜スタンレーレディスホンダ 最終日◇12日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇3281ヤード・パー36＞大会最終日は早朝から発生した濃霧の影響で、大幅なスタート時間の遅れ、さらに競技方式に変更が生じた。遅延発表は7度。二転三転のすえのスタートだった。
【LIVE写真】霧で先がまったく先が見えません…
もともと午前7時30分に第1組がスタートする予定だったが、その後も遅れが生じた。そして午前9時50分には、規定ホール数完遂を目指すため、セカンドカットを実施することが決定。第2ラウンド終了時点でトータル4アンダー・23位タイまでに入った30人のみが、最終ラウンドをプレーできることになった。ただ、それでも霧は晴れず、午前10時40分にはスタートが午前11時30分になった旨と、「比較的、霧が少ない」ホールを使用する、変則9ホールでの実施が伝えられた。使用ホールは1番、9番、10番、11番、14番、15番、16番、17番、18番。この変則9ホールでの実施というのは、1988年のツアー制度施行後、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）ツアーでは初めてだ。またJLPGAツアーでセカンドカットが実施されるのは、初めて使用された2020年の「ニトリレディス」から、今回が7度目。直近は昨年9月の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」で行われ、同年には3度実施されている。なお、最終ラウンドをプレーできなかった選手も、第2ラウンド終了時点の順位に応じて賞金、ポイントは付与される。また大会は45ホール短縮競技になったが、最終日に9ホールをプレーしているため、賞金加算は100％になる。【過去のセカンドカット実施トーナメント】2020年8月 「ニトリレディス」2021年7月 「資生堂レディス」2023年6月 「リシャール・ミル ヨネックスレディス」2024年3月 「Vポイント×ENEOSゴルフ」2024年5月 「RKB×三井松島レディス」2024年9月 「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
1ウェイで10組に 大会最終日の組み合わせ
スタンレーレディスホンダ 2日目の結果
渋野日向子、予選落ちにガックリ「パットがボロボロ」 次週は富士通レディース出場
河本結さんがドレスアップしました【写真】
【LIVE】勝みなみは？ 米女子ツアー スコア速報中
【LIVE写真】霧で先がまったく先が見えません…
もともと午前7時30分に第1組がスタートする予定だったが、その後も遅れが生じた。そして午前9時50分には、規定ホール数完遂を目指すため、セカンドカットを実施することが決定。第2ラウンド終了時点でトータル4アンダー・23位タイまでに入った30人のみが、最終ラウンドをプレーできることになった。ただ、それでも霧は晴れず、午前10時40分にはスタートが午前11時30分になった旨と、「比較的、霧が少ない」ホールを使用する、変則9ホールでの実施が伝えられた。使用ホールは1番、9番、10番、11番、14番、15番、16番、17番、18番。この変則9ホールでの実施というのは、1988年のツアー制度施行後、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）ツアーでは初めてだ。またJLPGAツアーでセカンドカットが実施されるのは、初めて使用された2020年の「ニトリレディス」から、今回が7度目。直近は昨年9月の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」で行われ、同年には3度実施されている。なお、最終ラウンドをプレーできなかった選手も、第2ラウンド終了時点の順位に応じて賞金、ポイントは付与される。また大会は45ホール短縮競技になったが、最終日に9ホールをプレーしているため、賞金加算は100％になる。【過去のセカンドカット実施トーナメント】2020年8月 「ニトリレディス」2021年7月 「資生堂レディス」2023年6月 「リシャール・ミル ヨネックスレディス」2024年3月 「Vポイント×ENEOSゴルフ」2024年5月 「RKB×三井松島レディス」2024年9月 「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
1ウェイで10組に 大会最終日の組み合わせ
スタンレーレディスホンダ 2日目の結果
渋野日向子、予選落ちにガックリ「パットがボロボロ」 次週は富士通レディース出場
河本結さんがドレスアップしました【写真】
【LIVE】勝みなみは？ 米女子ツアー スコア速報中