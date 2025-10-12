Æ£ÅÄ´²Ç·¤Ï¡Ö80¡×¤ÇºÇ²¼°ÌÅ¾Íî¡¡54ºÐ¤Î¥Á¥§¥¤¥«¤¬º£µ¨½éV²¦¼ê
¡ãSASÁª¼ê¸¢¡¡2ÆüÌÜ¡þ11Æü¡þ¥×¥ì¥¹¥È¥ó¥¦¥Ã¥ÉCC¡Ê¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¡Ë¡þ7237¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äPGA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Ä¥¢¡¼¡ÊÊÆ¥·¥Ë¥¢¡Ë¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£Æ£ÅÄ´²Ç·¤Ï¥Î¡¼¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦3¥Ü¥®¡¼¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¡¦1¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö80¡×¤È¥¹¥³¥¢¤òÊø¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë13¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÇºÇ²¼°Ì¡Ê77°Ì¡Ë¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡Ú¸½ÃÏ¼Ì¿¿¡ÛÃÓ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ¸¤Êª¤òÈ¯¸«¡ª
¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ëº£µ¨½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦54ºÐ¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Á¥§¥¤¥«¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ë¥Ù¥ë¥ó¥Ï¥ë¥È¡¦¥é¥ó¥¬¡¼¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¢¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦20°Ì¥¿¥¤¡£ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Î¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥±¥ê¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë3¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦44°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤à¡£º£Âç²ñ½ªÎ»¸å¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì72¿Í¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¡Ö¥É¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡Ê10·î17¡Á19Æü¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¡£Æ£ÅÄ¤Ï¸½ºß¥é¥ó¥¥ó¥°64°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
