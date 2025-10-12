歌手の小林幸子（71）が12日都内で東京製鐵「ほぼゼロ」キャンペーン記者発表会に出席。新芸名を披露した。

鉄鋼の製造過程で排出される二酸化炭素「CO2」を限りなくゼロに近づけた低CO2鋼材「ほぼゼロ」のPR活動として行われた同イベント。“鉄のラスボス”である小林は、4月にCSuO （チーフ・サステナビリティ・オフィサー）に任命されるも、当初は「私で良いですか？」とビックリ。「世界的に注目を集める脱炭素活動を発信したい」と決断したという。

コンセプトにちなみ「小林幸CO2（こばやしさち）」に改名し、「オシャレで素敵だな」とご満悦の様子。“CO2がほぼゼロ”の意味を込めて作成された、小林幸子の“子”の字を薄くしたオリジナル名刺を手にし「友達とか仲間とかいろいろな人にお渡ししたいと思います」とほほえんだ。

今後も日本各地に足を運び、CSuOとして「未来を切り開いていく“ラスボス”という気持ちでやらせていただいております。たくさん伝えていきたい」と気を引き締めた。

イベント終了後には、報道陣と名刺交換。ひとりひとりと笑顔で会話を交わすなど、神対応を見せた。