◇ナ・リーグ 地区シリーズ第5戦 ブルワーズ3―1カブス（2025年10月11日 ミルウォーキー）

ブルワーズは11日（日本時間12日）、本拠地でカブスとの地区シリーズ第5戦に3―1で勝利。13日（同14日）から始まるドジャースとのリーグ優勝決定シリーズ（LCS）進出を決めた。

型破りな継投で勝機をつかんだ。先発に抜てきしたのは、今季30セーブの守護神トレバー・メギル投手だった。メギルが第4戦まで毎試合失点していた初回を無失点に抑えると、2回からは怪物ルーキーのミジオロウスキーをマウンドに送った。2回に鈴木誠也に一発を浴びたが、4回を3安打1失点に抑え、細かく左右の投手をつないで、カブス打線を1点に封じた。

2番手のミジオロウスキーは「本当にここにいられて素晴らしい。最高だ」と語った。指揮官がガス欠が明かしたことには「すべてを出し切ったと思う」とした。

マウンドに上がった直後の2回、先頭の鈴木誠也に1ボールからの2球目、101・4マイル（約163・2キロ）の低め直球を捉えると、変化球を交えるスタイルに変えた。「鈴木がストレートをとらえに来たのを見て対応した。うまくいった」と語った。