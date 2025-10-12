HKT48、劇場公演を中止 前日発表で運営が何度も謝罪…「万全の体制を整えられない」「体制の見直しと再発防止に全力で」
HKT48は12日、公式ブログを通じ、あす13日〜18日に予定してた劇場公演を中止すると発表した。
【写真】AKB48多田京加にHKT48が総土下座「私たちも詳細は…」
HKT48運営事務局は「このたび、2025年10月13日（月・祝）〜2025年10月18日（土）に開催を予定しておりました劇場公演につきまして、誠に残念ではございますが、中止とさせていただくこととなりました。公演の再開を心待ちにしてくださっていた皆さまに、このような急なご報告を差し上げることになりましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と報告。
「今回の中止は、公演運営に携わるスタッフ体制の変更に伴い、準備および体制の整備に想定以上の時間を要しているためでございます。万全の体制を整えられないまま公演を実施することは、お客様にご迷惑をおかけすることにつながると判断し、苦渋の決断ではございますが、中止という形を取らせていただきました」と説明した。
「運営の不手際により日頃より応援してくださっている皆さまのご期待を裏切る結果となりましたことを、改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪を重ね、「現在、運営一同、新体制のもとでお客様にお楽しみいただける公演をお届けできるよう、鋭意準備を進めております。しかしながら現時点では、十分な準備期間の確保が難しいとの判断に至りました」とつづった。
「今後はこのような事態を繰り返すことのないよう、体制の見直しと再発防止に全力で取り組んでまいります」と陳謝に努め、「何卒ご理解賜りますとともに、引き続きHKT48への温かいご支援を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。
【写真】AKB48多田京加にHKT48が総土下座「私たちも詳細は…」
HKT48運営事務局は「このたび、2025年10月13日（月・祝）〜2025年10月18日（土）に開催を予定しておりました劇場公演につきまして、誠に残念ではございますが、中止とさせていただくこととなりました。公演の再開を心待ちにしてくださっていた皆さまに、このような急なご報告を差し上げることになりましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と報告。
「運営の不手際により日頃より応援してくださっている皆さまのご期待を裏切る結果となりましたことを、改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪を重ね、「現在、運営一同、新体制のもとでお客様にお楽しみいただける公演をお届けできるよう、鋭意準備を進めております。しかしながら現時点では、十分な準備期間の確保が難しいとの判断に至りました」とつづった。
「今後はこのような事態を繰り返すことのないよう、体制の見直しと再発防止に全力で取り組んでまいります」と陳謝に努め、「何卒ご理解賜りますとともに、引き続きHKT48への温かいご支援を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。