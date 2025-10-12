俳優のダイアン・キートンさんが死去した。７９歳だった/Jerod Harris/Getty Images North America

（ＣＮＮ）独特のユーモアと唯一無二のスタイルで知られた俳優のダイアン・キートンさんが米カリフォルニア州で死去した。７９歳だった。プロデューサーのドリ・ラス氏が１１日、ＣＮＮに確認した。

死因は現時点で明らかにされていない。

ロサンゼルス消防局の報道担当者によると、消防は１１日、キートンさんの自宅から医療支援の要請を受け、救急隊が病院に搬送したという。

キートンさんは長年にわたり第一線で活躍した多作な俳優で、１９７７年の映画「アニー・ホール」でアカデミー賞主演女優賞を受賞した。同作では、コメディーの才能だけでなく、繊細で真実味あふれる演技でも観客を魅了した。

「アニー・ホール」は、男性用のスラックスやベスト、帽子を巧みに取り入れるキートンさんのジェンダーにとらわれないセンスを広く知らしめた。時代を先取りしたその装いは晩年まで一貫していた。

９７年に「ユーモアの世界で快適に生きる方が向いている」と語っていたキートンさんはコメディーの才能の持ち主だったが、同時に数々のドラマ作品でも存在感を放った。フランシス・フォード・コッポラ監督の名作「ゴッドファーザー」シリーズでは、アル・パチーノ演じるマイケル・コルレオーネの妻ケイを演じた。

キートンさんは４６年にロサンゼルスで「ダイアン・ホール」として生まれた。２００４年のポッドキャスト番組では、主婦でアマチュア写真家だった母親がのちにコンテストで優勝し、ミセス・ロサンゼルスに選ばれたことが、自身の表現欲を刺激したと語っている。

１９６０年代後半、ブロードウェーの舞台で俳優としての足場を築いた。その後、７２年公開の「ゴッドファーザー」で映画界で知られるようになり、ウディ・アレン監督と恋人関係にあった時期に、同氏の作品に多数出演した。

その後も、７７年の「ミスター・グッドバーを探して」や８１年の「レッズ」（ウォーレン・ベイティ共演）など、主演作が相次ぐ。「レッズ」では再び主演女優賞にノミネートされた。

９０年代には、ベット・ミドラー、ゴールディ・ホーンと共演したコメディー映画「ファースト・ワイフ・クラブ」で注目を集めた。若い女性と再婚した元夫たちに見事な復讐を果たす３人の女性を描いたこの作品で、爆発シーンや宇宙人が登場しなくても、５０代の女性３人が主演する映画が大ヒットすることを証明した。

２０００年代に入ってもキートンさんの活躍は続いた。０３年のラブコメ「恋愛適齢期」では４度目のアカデミー主演女優賞候補となり、０５年の「幸せのポートレート」では家族をまとめる母親役を演じ、現代のクリスマス映画の定番となった。

昨年にはキャシー・ベイツやアルフレ・ウッダードと共演したコメディー「５０年後のサマーキャンプ」に出演していた。

キートンさんは生涯結婚しなかった。そうした選択についてたびたび率直に語り、その考え方の原点は母親にあると話していた。

キートンさんは１２年のインタビューで、「母は４人の子どもを産んで、私は長女だった。母がどれだけのことをあきらめてきたのかをみてきた。母は夢よりも家族を選んだように感じる。本当に最高の母親だった。でも、私が結婚しなかったのは母が理由だと思う。自分の自立をあきらめたくなかった」と語っていた。

キートンさんには、娘のデクスターさんと息子のデュークさんの２人の子どもがいる。いずれもキートンさんが５０代のときに養子に迎えた。