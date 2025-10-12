¤¢¤¿¤é¤è¡¢2026Ç¯1·îÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ø¥ë¥â¡¼¥É ¡Á¤ä¤ê¹þ¤ß¹¥¤¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Á¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¡õPV¸ø³«¡ª
2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ø¥ë¥â¡¼¥É ¡Á¤ä¤ê¹þ¤ß¹¥¤¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Á¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤¢¤¿¤é¤è¤Î¡Ö¥Ï¥¯¡×¤¬·èÄê¤·¡¢PV¸ø³«¤È¤È¤â¤ËTV¥µ¥¤¥º¤Î²»¸»¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô250ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¸¶ºî¤Ï¡¢¥Ì¥ë¥²¡¼¤ò·ù¤¦¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦»³ÅÄ·ò°ì¤¬¶öÁ³¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤Ê¤¤Ææ¤Î¥Í¥Ã¥È¥²¡¼¥à¤Ç¡¢Æñ°×ÅÙÀßÄê²èÌÌ¤ÇÌÂ¤ï¤ººÇ¹âÆñ°×ÅÙ¡Ø¥Ø¥ë¥â¡¼¥É¡Ù¤òÁª¤Ö¤È¡¢°ÛÀ¤³¦¤ÎÇÀÅÛ¤Î¾¯Ç¯¡¦¥¢¥ì¥ó¤Ø¤ÈÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥¢¥ì¥ó¤Ï¡¢Ææ¤ÎÂ¿¤¤¿¦¶È¡Ö¾¤´»Î¡×¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹¶Î¬ËÜ¤â¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤â¤Ê¤¤°ÛÀ¤³¦¤Ç¡¢ºÇ¶¯¤Ø¤ÎÆ»¤ò¼êÃµ¤ê¤ÇÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤È¤Ê¤ëº£ºî¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ï¥¯¡×¤Ï¡¢·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ÎÃæ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬É½¸½¤µ¤ì¡¢¤¢¤¿¤é¤è»Ë¾åºÇ¤â¥¢¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤¿¤é¤è¤Ï¡¢10·î8Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¶Ê¡ÖÄ«Æä¡×¤ò´Þ¤àNew Mini Album¡ÖË¢Ë÷¤ÎÌ´¤Ï¸¸¤Ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡Ø¤¢¤¿¤é¤è¡ÖÌ´¸ì¤ê Yume-gatari¡×TOUR 2025¡Ù¤â³«ºÅÃæ¤Ç¡¢³¤³°9ÅÔ»Ô¤ÈÆüËÜ5ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ê¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹ñÆâ³°¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¡Ö¥Ï¥¯¡× ¤¢¤¿¤é¤è ¥³¥á¥ó¥È¡ä
ºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¤Ç°ÛÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤ë¥¢¥ì¥ó¤ÎÎÏ¶¯¤¤¿ä¿ÊÎÏ¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤Ë¤â¹´¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£(Vo./Gt.¤Ò¤È¤ß)
µ»¤äÎÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦À¤³¦¡£¥¢¥ì¥óÃ£¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ä·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶¾ð¤ò²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬Ã£¤â²»³Ú¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿µ»¤òÂ¸Ê¬¤Ë¶Ê¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£(Gt.¤Þ¡¼¤·¡¼)
¥Ø¥ë¥â¡¼¥É¤È¤¤¤¦Æñ°×ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç°ì¤Ä°ì¤Ä¼êÃµ¤ê¤ÇÆü¡¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¶Ê¤Ë²»¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£À§Èó¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¶¦¤ËÄ°¤¤¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£(Ba.¤¿¤±¤ª)¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ø¥ë¥â¡¼¥É ¡Á¤ä¤ê¹þ¤ß¹¥¤¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Á¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ
¤¢¤¿¤é¤è
¡Ö¥Ï¥¯¡×
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ø¥ë¥â¡¼¥É ¡Á¤ä¤ê¹þ¤ß¹¥¤¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Á¡Ù
2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï
©¥Ï¥àÃË/¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼ ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È/¥Ø¥ë¥â¡¼¥ÉÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
