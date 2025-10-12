◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 ブルワーズ３―１カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１１日（日本時間１２日）、２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦の敵地・ブルワーズ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、一時同点となるポストシーズン３号ソロを放ったが、空砲に終わり、チームは敗退が決定した。

試合後は取材に対応し、「まだ気持ちの整理がついてない」「打っても勝たないと意味がない」と悔しさをにじませた。それでも、自身初のＰＳを振り返り、「このシーズンに出るか出ないかでは、次のシーズンに入る気持ちも全然違う。初めての経験でしたけど、すごく楽しかったですし、またこのプレーオフに戻ってきたい。よりワールドシリーズ（ＷＳ）にも興味が出た。僕はこの（ポスト）シリーズで野球がやれたっていうのがすごくいい経験だったと思う。そこは良かった」と、収穫も挙げた。

勝者が１３日（同１４日）から始まるドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズに進出する大一番。カブスは初回に先発左腕のポメランツがコントレラスにソロを浴びて先取点を献上。直後の１点を追う２回先頭で１打席目に立った誠也は、１ボールから２球目のミジオロウスキーの剛速球を右中間席に運び、叫びながらガッツポーズを作った。３試合ぶりの一発で、試合を振り出しに戻した。１０１・４マイル（約１６３・２キロ）をはじき返しての本塁打は、２００８年以降のポストシーズンで最も速い球を捉えてのアーチとなった。

両軍とも２回から継投に入る中、試合が動いたのは４回。カブス２番手で元ソフトバンクのレイが２アウトを簡単に奪ったが、２死走者なしからボーンにソロを浴びて、ブルワーズに勝ち越しを許した。その後満塁となったが、３番手のパレンシアがオルティスを遊ゴロに打ち取って切り抜けた。１点差で踏ん張りたかったが、７回に２死からキトレッジがチュラングにソロを被弾。２点差に広げられ、本塁は遠かった。

今季はレギュラーシーズンで米４年目の自己最多となる３２本塁打＆１０３打点。日本人右打者としては初めて３０発を放ち、松井秀喜氏が０４年に記録した３１発を抜いて、大谷に次ぐ日本人２位の記録となった。来季に向けては「みんなでこういう悔しい思いを味わってやるのは、普通にポストシーズン行かずに終わるのか、ここで終わるのかは全然違うと思う。また来年も楽しみです」とうなずいた。