血統馬ぞろいと評判だった１０月１２日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝１３頭立て）は単勝５番人気のヴィサージュ（牡、栗東・大久保龍志厩舎、父エピファネイア）がゴール前で差し切り、初勝利を挙げた。鞍上の藤岡佑介騎手＝栗東・フリー＝にとっては、ＪＲＡ通算１１００勝の節目となる勝利になった。なお、単勝１番人気だったワンダフルボンド（牡、栗東・友道康夫厩舎、父キズナ）は５着だった。勝ち時計は２分０秒５（良）。

道中は中団からの追走。枠なりに大外を回り、勝負どころで勢いをつけるように位置を上げると、直線でもグイグイと加速。最後は内で抵抗する２着のアメティスタ（牝、栗東・牧浦充徳厩舎、父キタサンブラック）、３着のビクスバイト（牝、栗東・佐藤悠太厩舎、父サトノダイヤモンド）をねじ伏せるように差し切った。

メモリアル勝利となった藤岡騎手は「怖がりなところがあると聞いていたし、１週前に乗って、跳びが大きな馬だったので、外枠で競馬しやすかったです。終始外を回って、どうかと思いましたが、しっかり伸びてくれて、能力を感じました」と素質を評価。大久保調教師は「今後もこのくらいの距離を考えていくと思います」と先を見据えていた。今後は未定。