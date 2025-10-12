和彫りの世界で代々名前が受け継がれている「彫よし」。海外の世界的スターをも魅了するというが、その技術とはどのようなものなのか。お笑いコンビ・ビスケットブラザーズの原田泰雅が内情に迫った。

【映像】“四代目彫よし”の姿、和彫りの実際の様子

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #7』（ABEMA）が10月11日に放送。原田は、コントの題材として「彫師」を扱い興味を持ったことから、「四代目彫よし」に話を聞きに行った。

原田は四代目彫よしに会った感想として、「見た目は優しい雰囲気。でも、喋り方はずっと敬語で、逆に分厚さのある怖さ。東野（幸治）さんみたいな（笑）」と率直に語る。

取材時には来客が偶然あり、施術風景を見させてもらうことができたそうだ。その際、正中線にあたる部分に彫り物がない理由を聞くと、「元々は火消し役の人らが入れていたもので、着物を着たときに見えないようになっている。今の和彫りも、Tシャツから見えないよう首から下までになっている」ということだった。

施術期間や価格についても話を聞いた原田。この客の全身を完成させるには、両腕で3年かかって100万円（50万／50万）、背中や足など全身を仕上げるにはあと5年かけて500万円ほどの価格になるという。

また、三代目が伝説的だったというエピソードも明らかになった。レッド・ホット・チリ・ペッパーズや、デヴィッド・ボウイといった世界的スターを手掛けた人物で、当時ネットがない状態で、「三代目の本をお土産で誰かが持ち帰ったり、口コミとかで」という広がり方をしたそうだ。

四代目にとっては、和彫りが周囲にあるのが当たり前の環境。自分に入れたのは意外にも24歳の頃だったという。「彫師をやりたいと言ってるけど、したくないとなった時に入ってたらどうしようもないから」。ただ、他人に施すのはまた違う話だそうで、「14歳で人に入れてた。三代目が伝説的すぎて、海外のタトゥーのコンペに行ったとき、『彫よしの息子か。じゃあ入れてくれ』と言われた」という事実が明かされると、スタジオには驚きの空気が流れていた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）