「ジョン・ウィック」シリーズファン必見のハードボイルド・アクション『Mr.ノーバディ』BSテレ東で13日無料テレビ初放送
BSテレ東で13日、午後4時54分からの「シネクラ！プラス」枠にて、「ジョン・ウィック」チームが結集して制作された、話題のアクション映画『Mr.ノーバディ』（2021年）が無料テレビ初放送される。
【動画】新作『Mr.ノーバディ２』予告編
『ジョン・ウィック』（2014年）の脚本家デレク・コルスタッドと制作のデヴィッド・リーチがタッグを組み、監督に、全編一人称で描かれたアクション映画『ハードコア』（2015年）で全世界から注目された新進気鋭のイリヤ・ナイシュラーを迎えて制作された、ストレス社会に捧ぐハードボイルド・アクション。
主人公のハッチ（ボブ・オデンカーク）は、郊外にある自宅と職場の金型工場を路線バスで往復する、ルーティンで退屈な毎日を送っている。外見は地味で、目立った特徴もない。この世の理不尽なことはすべて全身で受け止め、決して歯向かうことはない。妻には距離を置かれ、息子からもリスペクトされることもない。世間から見れば、どこにでも居る、「何者でもない男」だ。
ある日、バスの車内でチンピラと居合わせる。「ジジイ」呼ばわりされたことで、ハッチはブチ切れ大乱闘。しかし、この事件はその後ロシアンマフィアへとつながり、街頭での銃撃戦、カーチェイスと派手にエスカレートしていくのだった…。
公開当時、地味なお父さんが派手に暴れまわるというキャッチーな設定と、期待を裏切らない激しく斬新なアクションが大いに話題となった。今月24日からは、続編『Mr. ノーバディ ２』の公開を控えており、番組内で新作についても紹介する。
