

（写真：Rockheimer（ロックハイマー） / PIXTA）

NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第41回は、松平定信による「出版統制令」について解説する。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

朋誠堂喜三二と恋川春町に続いて処罰された2人

NHK大河ドラマ「べらぼう」で、老中首座の松平定信が「出版規制」に乗り出し、主人公の蔦屋重三郎に立ちはだかっている。ただでさえ、厳しい倹約が求められるなかで、読み物を嗜む楽しみさえ奪われるとなれば、人々のフラストレーションも溜まるばかりだ。

実際のところ、定信はなぜ出版規制に踏み切ったのだろうか。

天明8（1788）年、蔦重は朋誠堂喜三二作の『文武二道万石通』（ぶんぶにどうまんごくとおし）を発刊。翌年の寛政元（1789）年には、恋川春町の『鸚鵡返文武二道』を世に送り出すと、ともに大ヒットとなった。

だが、いずれも松平定信の政策を茶化した内容だったために、問題視されることに。その後、喜三二は主君の命によって執筆活動を中止せざるをえなくなり、春町は幕府の呼び出しに応じず、その数日後に死去している。

2人以外にも処罰された戯作者がいる。上から読んでも下から読んでも同じの「回文」をタイトルにして評判を呼んだ『莫切自根金生木（きるなのねからかねのなるき）』。作者の唐来三和（とうらい さんな）は黄表紙『天下一面鏡梅鉢（てんかいちめんかがみのうめばち）』を発表している。

同作では、松平定信を菅原道真に、将軍の徳川家斉を醍醐天皇に置き換えながら、時代を平安時代にすり替えて、当時の寛政の改革を風刺した。その結果、2年間の執筆禁止が言い渡されている。

また、石部琴好（いしべ きんこう）は『黒白水鏡（こくびゃくみずかがみ）』で、佐野政言による田沼意知の刃傷事件を風刺して、やはりお咎めを受けている。作者の琴好は手鎖の上、江戸を追放されてしまい、消息を絶つ。そして絵を描いた北尾政寅は過料、つまり、罰金を科せられている。

これまでのように自由に作品を描いていてはまずいかもしれない。そんなムードが漂い始めるなか、幕府はさらなる施策として「出版統制令」を打ち出している。

従来の出版規制を徹底した松平定信

書物や草双紙類の新規出版は禁止する――。寛政2（1790）年5月、幕府から書物問屋仲間にそんな命令が出された。

とはいえ、さすがに新規の出版物すべてを禁じるのは現実的ではないと考えたのだろう。「どうしても出版したい場合は町奉行所の指図を受けるように」ともあり、新たに世に出る本を何とかして、幕府の統制下に置こうとした。

そのほか、時事をすぐに1枚絵として出すことも禁止し、淫らなものや異説を唱える本は取り締まるなど厳しい姿勢を打ち出した。

そんな書物問屋の出版物に課せられた制約が、同年10月には地本問屋にまで拡大。「行事」という役目を定めて、風紀を乱す淫らな本が出版されないように、と命じている。11月には町触れとして出されることとなった。

この出版規制は、いかにも厳格な定信らしい施策として思われがちだが、定信からすれば「原点回帰」にすぎなかったのではないか。定信にとっての「原点」とは、祖父で8代将軍・徳川吉宗の治世のことだ。

もともと出版統制は4代将軍の家綱の治世のもと、明暦3（1657）年に京都で町触が出されたのが始まりとされている。徳川家をはじめとした名門の家や、有力寺社について書いた書物を、当事者に了承を得ずに出版することを禁じた。根も葉もない噂話や、風説が流布するのを、防ごうとしたようだ。

その後、出版統制令として布達されるのが、享保7（1722）年のこと。徳川吉宗によって「好色本は風俗上好ましくないので段階を追って絶版」「徳川家康のことはもちろん、徳川将軍家に関する書物は、物販・写本ともに厳禁とする」といった方針がとられることになった。

質素倹約を重視して贅沢を禁止したり、文武を奨励したり、と定信が断行した「寛政の改革」と、祖父・吉宗の「享保の改革」には共通点が少なくない。

出版統制についても、吉宗によって決められたことが時を経て、どんどんないがしろになっているため、改めて厳守させるのが、定信の目的だったようだ。

3冊の洒落本で処罰された蔦重と山東京伝

定信の出版統制令を受けて、蔦重はなんとかそれをかいくぐろうと頭をひねる。そして、3冊の洒落本を、山東京伝に書かせている。

舞台は鎌倉大磯として曽我狂言の人物を登場させた『仕懸文庫』（しかけぶんこ）、遊女と客の駆け引きを「梅川忠兵衛」の人物を登場させながら描いた『娼妓絹篩』（しょうぎきぬぶるい）、遊郭の昼の模様を描いた『青楼昼之世界錦之裏』（せいろうひるのせかいにしきのうら）である。



大礒風俗仕懸文庫 （所蔵：東京都立中央図書館）

浄瑠璃や歌舞伎で知られた人物を登場させながら、表向きは江戸の吉原遊郭とは無関係のポーズをとったり、あくまでも過去の話だという設定にしたりして、蔦重は乗り切ろうとしたようだ。袋に「教訓読本」と記すという気配りも見せた。

だが、実際は吉原や深川の遊郭を描いたものにほかならない。数々の配慮も認めてもらえずに、蔦重や京伝は町奉行に呼び出された。

その結果、京伝は手鎖50日、蔦重は財産の半分を没収、という処罰を受けることとなった。事前にチェックすべき立場にあった「行事」の2人にも、商売取り上げの上、所払いを命じられ、3冊とも絶版ということになった。

かつて行われた幕府の言論統制

その後の京伝は「深く恐れて、是より謹慎第一の人となりけり」と、弟の山東京山が『山東京伝一代記』で書いているようにすっかり萎縮してしまったようだ。

先駆けて出版規制を行った徳川吉宗の息子・家重の代では、講釈師の馬場文耕（ばば・ぶんこう）が宝暦8（1758）年に著した実録本『森の雫』が問題視された。郡上藩で起きた一揆を美談にしているとし、文耕は江戸市中引き回しの上に、打ち首獄門にされている。

かつて行われた幕府の言論統制を踏まえれば、定信は「まだまだ自分は手ぬるい」ととらえていたのかもしれない。

【参考文献】

山東京山著「山東京伝一代記」『続燕石十種 第2巻』（中央公論社）

松平定信著、松平定光著『宇下人言・修行録』（岩波文庫）

藤田覚著『松平定信 政治改革に挑んだ老中』（中公新書）

高澤憲治著『松平定信』（吉川弘文館）

安藤精一他著『徳川吉宗のすべて』（新人物往来社）

（真山 知幸 ： 著述家）