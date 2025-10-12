シャキッとした歯ごたえと、自然な甘みがおいしい「れんこん」。旬の時期は、いつもよりお得に手に入るのもうれしいですよね！

今日はそんなれんこんを、おうちで手軽に楽しめる料理家さんのレシピをご紹介。れんこんは皮ごと食べられるので、皮つきのまま調理するのも時短になっておすすめです。

■【池田美希さんのレシピ】ひき肉とれんこんのはさみ蒸し

レンチンで完成！ しょうがとにんにくを効かせた、香り豊かなポン酢だれをかけて。

ひき肉とれんこんのはさみ蒸し


▷教えてくれたのは…

池田美希さん

料理研究家。簡単だけど手抜きじゃない、気がきいた家庭料理が得意。好物は、揚げものなどがっつり系のおつまみおかず。

Instagram @ike_miki

【材料・2人分】

とりひき肉…250g

れんこん…250g

長ねぎ…1/3本(約50g)

おろししょうが…2/5かけ分(小さじ1)

おろしにんにく…1/2片強分(小さじ1/2)

ポン酢じょうゆ…大さじ2

片栗粉…大さじ1

塩…小さじ1/4



【作り方】

1. れんこんは1cm厚さの半月切りにし、水に約5分さらして水けをきる。長ねぎはみじん切りにする。ポン酢じょうゆ大さじ2、おろししょうが2/5かけ分(小さじ1)、おろしにんにく1/2片強分(小さじ1/2)を混ぜ、たれを作る。

2. ボウルにひき肉、ねぎを入れ、片栗粉、酒各大さじ1、塩小さじ1/4を加えてよく練り混ぜる。れんこんの切れ数と大体同じ数になるように小分けにする。

3. 直径約21cmの耐熱皿にれんこん、２を交互に立てかけるようにして並べる。酒大さじ1を回しかけてラップをかけ、6分レンチン（600W）する。１のたれをかける。

（1人分 318kcal、塩分2.4g）

※電子レンジは600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

■【笠原将弘さんのレシピ】とりとれんこんのきんぴら

黒ごまのプチプチ、一味のピリ辛がくせになる！

とりとれんこんのきんぴら


▷教えてくれたのは…

笠原将弘さん

日本料理店「賛否両論」店主。「正月屋吉兆」で修行をした後、実家の焼き鳥店を継ぐが30周年を機に一度閉店。2004年に「賛否両論」をオープン。日本料理ならではの味わいと、季節に寄り添う食材使いにファンが多い。

Instagram @sanpiryoron_official

【材料・2〜3人分】

とりもも肉…小1枚(約200g)

れんこん…150g

にんじん…50g

合わせ調味料

　・酒…大さじ4と1/2

　・しょうゆ…大さじ3

　・砂糖…大さじ1と1/2

黒いりごま…少々

ごま油、一味唐辛子

【作り方】

1. とり肉は余分な脂を除き、小さめの一口大に切る。

2. れんこんは皮つきのまま5mm厚さの半月切り(※)にする。さっと洗って水けをきる。

※れんこんの太さによって薄い輪切りでも、いちょう切りにしてもいいです。

れんこんの太さによって薄い輪切りでも、いちょう切りにしてもOK


3. にんじんは4cm長さの細切りにする。

4.フライパンにごま油大さじ1を入れ、中火で１を炒める。色が変わったら２、３を加えて炒める。

5. 野菜類がしんなりしたら、合わせ調味料を加え、水分をとばすように炒め合わせる。仕上げに黒ごま、一味少々をふってひと混ぜする。

（1人分 229kcal、塩分2.8g）

■【市瀬悦子さんのレシピ】ざっくりだんごとれんこんの甘酢あん

肉だんごはパックの中でざっくりと混ぜるだけ！ 揚げ焼きにして、甘酸っぱいあんをからめて。

ざっくりだんごとれんこんの甘酢あん


▷教えてくれたのは…

市瀬悦子さん

フードコーディネーター、料理研究家。食品メーカーの営業から料理の世界へ転身。「おいしくて作りやすい家庭料理」をテーマに、書籍や雑誌、テレビ、メーカー、イベントなどでメニュー開発を手がけている。

Instagram @ichise_etsuko

【材料・2人分】

豚ひき肉…1パック(約200g)

下味

　・卵…1個

　・おろししょうが…1/2かけ分

　・片栗粉…大さじ2

　・酒…小さじ1

　・塩…少々

れんこん…小1節(約150g)

甘酢あん

　・水…1/2カップ

　・しょうゆ、酢、砂糖…各大さじ１と1/2

　・片栗粉…小さじ1

　・とりガラスープの素…小さじ1/2

　・ごま油…少々

サラダ油

【作り方】

1. れんこんは1cm厚さの半月切りにする。ひき肉の中央を軽くへこませ、パックの中で下味を加える。スプーンで練り混ぜてざっと10等分にする。

2. フライパンにサラダ油大さじ5を中温(約170℃)に熱し、１のひき肉を1/10量ずつスプーンですくい、パックの縁に押し当てるようにして形を丸く整えながら入れる。時々転がしながら約3分、れんこんを加えてさらに約4分揚げ焼きにし、油をきって器に盛る。

3. フライパンをきれいにし、甘酢あんの材料を入れて混ぜる。中火にかけ、混ぜながら煮立ててとろみがついたら、２にかける。

（1人分445kcal、塩分2.8g）

■【ほりえさちこさんのレシピ】れんこんとはるさめのそぼろ炒め煮

中華風の煮汁を含んだれんこんとはるさめが、ご飯に合う！

れんこんとはるさめのそぼろ炒め煮


▷教えてくれたのは…

ほりえさちこ さん

料理研究家。自身の育児経験を生かした離乳食、栄養バランスのとれた簡単でおいしい料理、弁当などのレシピが好評。雑誌、テレビ、ウェブ、広告などで活躍中。食育やスポーツ栄養などの講演、イベントも行っている。

Instagram @sachiko2614113

【材料・2人分】

豚ひき肉…150g

れんこん…200g

おろししょうが…1かけ分

はるさめ…50g

サラダ油…小さじ2

酒、オイスターソース…各大さじ2

みりん…大さじ1

とりガラスープの素…小さじ1/2

水…1カップ

【作り方】

1. れんこんは5mm厚さの半月切りにし、水にさっとさらして水けをきる。

2. フライパンにサラダ油小さじ2を中火で熱し、れんこんを焼く。焼き色がついたら4〜5分炒め、フライパンの端に寄せる。あいたところに豚ひき肉、おろししょうがを入れ、肉がぽろぽろになるまで炒める。

3. 酒、オイスターソース各大さじ2、みりん大さじ1、とりガラスープの素小さじ1/2、水1カップ、はるさめを加える。煮立ったら時々混ぜながら、はるさめがやわらかくなるまで弱火で4〜5分煮る。

（1人分 391kcal、塩分2.6g）

文＝齋藤久美子