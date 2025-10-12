¡Ú¥Þ¥È¥ê¤¬²ÈÂðÁÜº÷ÊóÆ»¡ÛÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ë¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¡×ÙèÙé¤Þ¤Ç¡Ä¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡ÈÇüÂçÇå½þ¶â¡É¤Î¹ÔÊý
¡¡10·î11Æü¡¢ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤³¤È¤ÇSNS¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤ÎËÜ³ÊÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Öµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î20Æü¤Ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î2Æü¸å¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ØÅÏ¹Ò¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ê¤É¤òÌó2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼þÍ·¤·¤¿¤Î¤Áµ¢¹ñ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¢¹ñ¸å¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÈÂðÁÜº÷¤Î¤¢¤È¡¢Í¾Íµ¤Ë¤â³¤³°Î¹¹Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ²Ä²ò¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X ¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡Ù¤Ç¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¡¢¡ÔÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¢¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¡Õ¤È¤¤¤¦ÙèÙé¤ÎÅê¹Æ¤â½Ð¤ë»ÏËö¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Èà½÷¤ÏºÇ¶á¤â10·î6Æü¤Î¡Ö¥¯¥é¥ê¡¼¥ÎÈþµÓÂç¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤ò·çÀÊ¡£¤µ¤é¤ËÂç¼ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Þ¤Ç¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ë¤Ê¤É¡¢Ã±¤Ê¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X ¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ºòÇ¯¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X FINAL¡Ù¤Ç´°·ë¡£¶½¹Ô¼ýÆþ30²¯±ß¤òµÏ¿¤·¡¢Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö»ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È²¿²ó¤â¹ë¸ì¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬º£¡¢ÈéÆù¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì»þ¤Ï¡ÈCM½÷²¦¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÊÆÁÒ¤âÁ´À¹´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸º¾¯·¹¸þ¡£¤Þ¤¿½Ð±éÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÂ»³²¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯7·î¡¢¿Íºà²ñ¼Ò¡Ø¥¢¥¯¥·¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¿·¤¿¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¡¢Èà½÷¤Î»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Ï¡¢CM¤ÎÆ°²è¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ØWEB½÷À¼«¿È¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ºßCM·ÀÌóÃæ¤Î¡Ø³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆÁÒÂ¦¤¬¡ÈÅöÌÌ¤Î´Ö¤Ï³èÆ°¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤¡É¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î¡Ø³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ù¤Î¹Êó¤Ï¡ØÊÀ¼Ò¤«¤é¤Î²óÅú¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿7·î¤«¤éAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X FINAL¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë¤Ï¼ç±éºî¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È THE MOVIE¡Ù¤ÎÀ¤³¦ÇÛ¿®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤Ç¤ÏÇÛ¿®Ää»ß¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÊÆÁÒ¤Ï2020Ç¯¡¢27Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¡£
¡Ö¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ï¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤È¿ÌÌ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Î½â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢CM·ÀÌó°ãÌó¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤â¤¹¤Ù¤Æ¼«¸ÊÉéÃ´¡£º£²ó¤Î·ï¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¡¢Çå½þ³Û¤âÇüÂç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£¸å¡¢·éÇò¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£