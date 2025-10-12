Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï¤Ï2017Ç¯°ÊÍèÌó8Ç¯¤Ö¤ê¡ÄºÇ¸å¤ÎÂÐÀï¤ÏE-1Áª¼ê¸¢¤Ç´Ú¹ñ¤Ë4¼ºÅÀ¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡Ê²Ð¡Ë19»þ30Ê¬¡Á¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤ÏÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¢¨Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡¢TVer¤ÈABEMA¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÀ¤ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤ä2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢AÂåÉ½¤Î³«ºÅ¤Ï2017Ç¯°ÊÍèÌó8Ç¯¤Ö¤ê¡£ºÇ¸å¤ÎÂÐÀï¤ÏE-1Áª¼ê¸¢¤Ç¤Î´Ú¹ñÂåÉ½Àï¡¢4¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¶ì¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ëFCÅìµþ¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤âÂ¿¤¯¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡Ö´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤ÐÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤è¤ê¤â¥Û¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£FCÅìµþ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤âÉáÃÊ¤è¤êÂ¿¤¯¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÎÏ¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½Àï¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
2010Ç¯2·î6Æü¡§E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢
ÆüËÜ 0-0 Ãæ¹ñ
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÆêùõÀµ¹ä¡§DFÅÄÃæ¥Þ¥ë¥¯¥¹Æ®è½²¦¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í¡¢Ãæß· Í¤Æó¡§MF±óÆ£ÊÝ¿Î¡¢°ðËÜ½á°ì¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¡¢Âçµ×ÊÝ ²Å¿Í¡§FW²¬ºê ¿µ»Ê¡¢¶ÌÅÄ·½»Ê
2015Ç¯3·î31Æü¡§JAL¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2015
ÆüËÜ 5-1 ¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÀîÅç±Ê»Ì¡§DF¿¹½Å¿¿¿Í¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í¡¢¼ò°æ¹âÆÁ¡¢¾»»Ò¸»¡§MFº£ÌîÂÙ¹¬¡¢ÀÄ»³ÉÒ¹°¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡§FW²¬ºê¿µ»Ê¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¡¢´¥µ®»Î
¡ÚÆÀÅÀ¡ÛÀÄ»³ÉÒ¹°¡¢²¬ºê¿µ»Ê¡¢¼Æºê³Ù¡¢±§º´Èþµ®»Ë¡¢ÀîËô·ø¸ë
2017Ç¯6·î7Æü¡§¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2017
ÆüËÜ 1-1 ¥·¥ê¥¢
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGK¡§ÀîÅç±Ê»Ì¡§DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡¢µÈÅÄËãÌé¡¢¼ò°æ¹¨¼ù¡¢¾»»Ò¸»¡§MFº£ÌîÂÙ¹¬¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡¢»³¸ý·Ö¡§FWÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢¸¶¸ý¸µµ¤¡¢µ×ÊÝÍµÌé
¡ÚÆÀÅÀ¡Ûº£ÌîÂÙ¹¬
2017Ç¯12·î9Æü¡§E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢
ÆüËÜ 1-0 ËÌÄ«Á¯
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÃæÂ¼¹ÒÊå¡§DF¾»»Ò¸»¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡¢¼Ö²°¿ÂÂÀÏº¡¢¼¼²°À®¡§MF°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¡¢üâÇëÍÎ¼¡Ïº¡¢º£ÌîÂÙ¹¬¡§FWÁÒÅÄ½©¡¢¾®ÎÓÍª¡¢¶âºêÌ´À¸
¡ÚÆÀÅÀ¡Û°æ¼ê¸ýÍÛ²ð
2017Ç¯12·î12Æü¡§E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢
ÆüËÜ 2-1 Ãæ¹ñ
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÅì¸ý½ç¾¼¡§DF¾»»Ò¸»¡¢»°±º¸¹ÂÀ¡¢»³ËÜæûÅÍ¡¢¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡§MFÂçÅçÎ½ÂÀ¡¢ÅÚµïÀ»¿¿¡¢º£ÌîÂÙ¹¬¡§FWÁÒÅÄ½©¡¢¾®ÎÓÍª¡¢°ËÅì½ãÌé
¡ÚÆÀÅÀ¡Û¾®ÎÓÍª¡¢¾»»Ò¸»
2017Ç¯12·î16Æü¡§E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢
ÆüËÜ 1-4 ´Ú¹ñ
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÃæÂ¼¹ÒÊå¡§DF¾»»Ò¸»¡¢¼Ö²°¿ÂÂÀÏº¡¢»°±º¸¹ÂÀ¡¢¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡§MF°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¡¢ÅÚµïÀ»¿¿¡¢º£ÌîÂÙ¹¬¡§FWÁÒÅÄ½©¡¢¾®ÎÓÍª¡¢°ËÅì½ãÌé
¡ÚÆÀÅÀ¡Û¾®ÎÓÍª
