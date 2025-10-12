TUY

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷23¹æ¤Ï¡¢22¹æ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°ËÆ¦½ôÅçÄ¾·â¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ÈÀªÎÏ¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤òµ¤¾ÝÄ£È¯É½¥Çー¥¿¤Ç¾Ü¤·¤¯¸«¤ë

12Æü09»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
Âç¤­¤µ    -
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    »Í¹ñ²­
Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ30ÅÙ00Ê¬ (30.0ÅÙ)
Åì·Ð133ÅÙ40Ê¬ (133.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ÅìËÌÅì 25 km/h (14 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    980 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    30 m/s (60 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    45 m/s (85 kt)
25m/s°Ê¾å¤ÎË½É÷°è    Á´°è 75 km (40 NM)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è    ÅìÂ¦ 280 km (150 NM)
À¾Â¦ 165 km (90 NM)

12Æü21»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è    µª°ËÈ¾Åç²­
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ31ÅÙ25Ê¬ (31.4ÅÙ)
Åì·Ð136ÅÙ25Ê¬ (136.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ÅìËÌÅì 25 km/h (14 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    975 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    35 m/s (65 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    50 m/s (95 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    65 km (35 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 175 km (95 NM)

13Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è    ÀÄ¥öÅçÉÕ¶á
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ32ÅÙ30Ê¬ (32.5ÅÙ)
Åì·Ð140ÅÙ00Ê¬ (140.0ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ÅìËÌÅì 30 km/h (16 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    970 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    35 m/s (70 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    50 m/s (100 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    95 km (50 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 210 km (115 NM)

14Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è    ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ34ÅÙ20Ê¬ (34.3ÅÙ)
Åì·Ð149ÅÙ30Ê¬ (149.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ÅìËÌÅì 35 km/h (20 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    970 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    40 m/s (75 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    55 m/s (105 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    185 km (100 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 310 km (170 NM)

15Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ²¹ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Åì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ35ÅÙ00Ê¬ (35.0ÅÙ)
Åì·Ð159ÅÙ50Ê¬ (159.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    Åì 40 km/h (21 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    990 hPa
ºÇÂçÉ÷Â®    30 m/s (60 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    45 m/s (85 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    300 km (160 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 430 km (230 NM)
 