¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷23¹æ¤Ï¡¢22¹æ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°ËÆ¦½ôÅçÄ¾·â¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ÈÀªÎÏ¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤òµ¤¾ÝÄ£È¯É½¥Çー¥¿¤Ç¾Ü¤·¤¯¸«¤ë
ÂæÉ÷Âè23¹æ(¥Ê¥¯¥êー)
2025Ç¯10·î12Æü09»þ45Ê¬È¯É½
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷23¹æ¤Ï¡¢22¹æ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°ËÆ¦½ôÅçÄ¾·â¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ÈÀªÎÏ¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤òµ¤¾ÝÄ£È¯É½¥Çー¥¿¤Ç¾Ü¤·¤¯¸«¤ë
12Æü09»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è »Í¹ñ²
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ30ÅÙ00Ê¬ (30.0ÅÙ)
Åì·Ð133ÅÙ40Ê¬ (133.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ÅìËÌÅì 25 km/h (14 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 980 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 45 m/s (85 kt)
25m/s°Ê¾å¤ÎË½É÷°è Á´°è 75 km (40 NM)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è ÅìÂ¦ 280 km (150 NM)
À¾Â¦ 165 km (90 NM)
12Æü21»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è µª°ËÈ¾Åç²
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ31ÅÙ25Ê¬ (31.4ÅÙ)
Åì·Ð136ÅÙ25Ê¬ (136.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ÅìËÌÅì 25 km/h (14 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 975 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 35 m/s (65 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 50 m/s (95 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 65 km (35 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 175 km (95 NM)
13Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÀÄ¥öÅçÉÕ¶á
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ32ÅÙ30Ê¬ (32.5ÅÙ)
Åì·Ð140ÅÙ00Ê¬ (140.0ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ÅìËÌÅì 30 km/h (16 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 970 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 35 m/s (70 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 50 m/s (100 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 95 km (50 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 210 km (115 NM)
14Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ34ÅÙ20Ê¬ (34.3ÅÙ)
Åì·Ð149ÅÙ30Ê¬ (149.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ÅìËÌÅì 35 km/h (20 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 970 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 40 m/s (75 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 55 m/s (105 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 185 km (100 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 310 km (170 NM)
15Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ²¹ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Åì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ35ÅÙ00Ê¬ (35.0ÅÙ)
Åì·Ð159ÅÙ50Ê¬ (159.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ Åì 40 km/h (21 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 990 hPa
ºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 45 m/s (85 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 300 km (160 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 430 km (230 NM)