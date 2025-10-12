BABYMONSTER、2ndミニアルバム『WE GO UP』の日本発売日に号外新聞を緊急配布
BABYMONSTERが10月11日に2ndミニアルバム『WE GO UP』をリリース。リリース日には渋谷と難波にてこのリリースを知らせる号外が配布され、話題を呼んでいる。
■タイトル曲「WE GO UP」は、MV公開から1日で1,400万回再生を突破する大反響
2ndミニアルバム『WE GO UP』は、フォトブックの「WE Ver.」「GO Ver.」「UP Ver.」の3種と、メンバー別の肖像が盛り込まれたパターンVer. 6種に加え、「POSTCARD Ver.」「MINI BEAM KEYRING Ver.」の計11種展開。独創的なデザインと細部までこだわり抜いたコレクション構成が、グローバルファンを刺激する内容になっている。
強烈なエネルギーが際立つタイトル曲「WE GO UP」は、さらなる高みを目指すという強い意志が込められたヒップホップベースの力強い楽曲で、10月10日13時に公開されたMVは、公開してからわずか1日で1,400万回再生を突破。全世界からの熱い注目をうかがうことができる。本作にはそのタイトル曲「WE GO UP」に加え、中毒性の強いメロディーが印象的な「PSYCHO」、R&Bヒップホップジャンルをベースにした「SUPA DUPA LUV」、カントリーポップダンス曲「WILD」の計4曲が収録されている。
YGプロデューサー軍団と海外作曲陣が布陣されたことに加え、いっそうアップグレードされたメンバーのビジュアル、そして多様にちりばめられたヒントがいよいよベールを脱ぎ、ファンの期待感を確実に満足させる2ndミニアルバム『WE GO UP』。アルバムごとに新しい姿でスペクトラムを広げてきたBABYMONSTERであるだけに、進化した音楽とパフォーマンスから目が離せない。
■リリース情報
2025.10.11 ON SALE
MINI ALBUM『WE GO UP』
※韓国発売：10月10日
■ライブ情報
『BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025』
11/15（土） 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
11/16（日） 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
11/22（土） 愛知・IGアリーナ
11/23（日） 愛知・IGアリーナ
12/02（火） 東京・有明アリーナ
12/03（水） 東京・有明アリーナ
12/06（土） 兵庫・GLION ARENA KOBE
12/07（日） 兵庫・GLION ARENA KOBE
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp/