¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¡£ÊÉ¤Ë¤Ï¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤â¡Ä
¼Â¤Ï¤³¤³¡¢¡ÖÇã¼èÀìÌçÅ¹¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤ì¤¤¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡×
¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¤Ë¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖMEGRUS¡×¡£
º£¸å¡¢Á´¹ñ¤Î¾¾ºä²°¤äÂç´Ý¡¢¥Ñ¥ë¥³¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÄÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÈÈóÇäÉÊ¡É¤ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹
¤½¤ÎÂè1¹æÅ¹¤¬¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¡£¥ªー¥×¥ó½éÆü¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤éÁáÂ®¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ä
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¾¾ºä²°¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢60Âå¤Î½÷À¡£»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ä
¡Ê60Âå½÷À¡Ë¡Ö¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×
2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä
¡Ê60Âå½÷À¡Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¤»ÈÍÑ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥´ー¥ë¥É¤Ëµ±¤¯¥³¥¤¥ó¥±ー¥¹¡£ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤¬µîÇ¯¡¢¤ªÆÀ°ÕÍÍ¸ÂÄê¤ÇÇÛ¤Ã¤¿¡ÖÈóÇäÉÊ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê60Âå½÷À¡Ë
¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×
¡ÊMEGRUS¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¡¦´äÄÅÍµºÈÅ¹Ä¹¡Ë
¡ÖËÍ¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¤Ç¤Ï¡ËÆþ²Ù¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤â¤Î¡×
Çã¼è²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¡©
MEGRUS¤Î´ÕÄê»Î¤Ï5¿Í¡£Å¹Ä¹¤Î´äÄÅ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥áÊ¼¤«¤é¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê´äÄÅÅ¹Ä¹¡Ë
¡Ö³Ñ¤Ë¤³¤¹¤ì¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¾®Á¬¤òÆþ¤ì¤¿À×¤¬¤¢¤ë¤«¡Ê³ÎÇ§¤¹¤ë¡Ë¡£¾®Á¬¤òÆþ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¤»ÈÍÑ¤È¤·¤Æ¶â³Û¤ò½Ð¤¹¡×
¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤É¤Ï¡¢ÉÊÊª¤Î¾õÂÖ¤ò¥³¥áÊ¼¤ÎËÜÉô¤È¶¦Í¤·¡¢Çã¤¤¼è¤ê²Á³Ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê´äÄÅÅ¹Ä¹¡Ë
¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤¤¼è¤ê¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢Åö¼Ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Ä10Ëü±ß¡×
¡Ê60Âå½÷À¡Ë
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¤É¤Á¤é¤â5Ëü±ß¤Î·×10Ëü±ß¤ÇÇã¤¤¼è¤êÀ®Î©¡£
¡Ê60Âå½÷À¡Ë
¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ïºá°´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â²È¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂçÊÑ¡£¡ÊÉô²°¤¬¡Ë¶¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×
¡Ö½ª³è¤Î¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¤³¤³¤ÇÇã¤¤¼è¤é¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ï¡¢Á´¤Æ¥³¥áÊ¼¤ËÇäµÑ¡£¤½¤Î¸å¡¢Å¹ÊÞ¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊJFR¡õKOMEHYO PARTNERS¡¦²¼³ÀÆÁÂº¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¼«Âð¤Ë¤¢¤ëÉÔÍ×ÉÊ¤ò½èÊ¬¤·¤¿¤¤¥Ëー¥º¤¬¡¢É´²ßÅ¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤¿¡£¿È¤Î²ó¤êÉÊ¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤¡£½ª³è¤Î¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×
º£¤ä¡Ö½ª³è¡×¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥ê¥æー¥¹»Ô¾ì¡£µîÇ¯¤Ï3Ãû2628²¯±ß¡£º£¸å5Ç¯¤Ç¡¢4Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
J.¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥³¥áÊ¼¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Çºß¸Ë¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Çã¼è»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥áÊ¼¤â¡¢¿·¤·¤¤¥Ëー¥º¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥³¥áÊ¼¡¦ÀÐ¸¶Âî»ù²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¾¾ºä²°¤Ï¾®Çä¶È¤ò¤ä¤ë¾å¤ÇÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¡£²æ¡¹¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Çã¤¤¼è¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ÅÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤ÈÈÎÇä¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥³¥áÊ¼¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È´üÂÔ¡×
Çã¤¤¼è¤êÌ¤·Ð¸³¤Î¡È³°¾¦°÷¡É¤¬´ÕÄê»Î¤Ë⁉
¡Ê¥³¥áÊ¼ ¶µ°é´ë²èÉô¡¦»ûÅÄÍÎÊ¿¤µ¤ó¡¡2025Ç¯7·î¡Ë
¡ÖÆ°¤«¤¹¾ì½ê¤ÏººÄê¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÉôÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÄÌ¤ê¤¬°¤¤¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¶â¶ñ¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡×
¥ªー¥×¥óÁ°¡¢¥³¥áÊ¼¤Î´ÕÄê»Î¤Ë¤è¤ëÇã¤¤¼è¤ê¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»ûÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê¥Ë¥»¥â¥Î¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ë¡È¤Ë¤ª¤¤¡É¡£¡Ê¥Ë¥»¥â¥Î¤Ï¡Ë²½³ØÅª¤ÊÀ÷ÎÁ¤Î°Â¤¤¤Ë¤ª¤¤¡¢É¡¤Ë¥Ä¥ó¤È¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡×
ËÜÊª¤È¥Ë¥»¥â¥Î¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤ä¡¢¾¦ÉÊ¤Î¤É¤³¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢´ÕÄê»Î¤Î¡Ö¥×¥í¤ÎÌÜ¤äÓÌ³Ð¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊMEGRUS ¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¡¦º´¡¹ÌÚ¾¡¤µ¤ó¡Ë
¡Ö³×¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌôÉÊ½¤¬¤¹¤ë¡×
º´¡¹ÌÚ¾¡¤µ¤ó¡£Ä¹Ç¯±Ä¶È¤Î²Ö·Á¡¢³°¾¦°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÈÎÇä¤Î¥×¥í¡£ÆÃÊÌ¤Ê¸ÜµÒ¤Ë¹âµéÉÊ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çã¤¤¼è¤ê¤ÏÌ¤·Ð¸³¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤éÇã¤¤¼è¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê´ÕÄê»Î¤Ë¡ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¡×
³°¾¦¸ÜµÒ¤«¤éÇäµÑ°ÍÍê¡ÄŽ¢Êì¤Î·Á¸«¤òŽ£
¤³¤ÎÆüº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢³°¾¦°÷¤È¤¢¤ë¸ÜµÒ¤Î¤â¤È¤Ø¡Ä
¡Êº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÉÊÊª¤òÇäµÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ñ¼Ò¤Ë»Ç¤¦¡×
¸ÜµÒ¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢²áµî¾¾ºä²°¤Î³°¾¦¤¬ÈÎÇä¤·¤¿ÉÊ¡¹¤â¤¢¤ê¡¢¹âµéÉÊ¤ÎÇã¼èÀè¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¡£¤³¤ì¤â¡¢MEGRUS¤Î»ý¤Ä¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
ÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¤È¤¢¤ë²ñ¼Ò¡£²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë60Âå¤ÎÉ×ÉØ¡£20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¾¾ºä²°¤Î³°¾¦¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÌó20Ç¯Á°¤«¤é³°¾¦¸ÜµÒ¡¦60ÂåÃËÀ¡Ë
¡ÖÊì¤Î·Á¸«¤ò¤ß¤Ä¤¯¤í¤Ã¤¿¡£Çã¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤¬15Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¡×
´ÕÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¥Ô¥ó¥¯¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î»ØÎØ¤ä¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥É¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É·×9ÅÀ¡£
Çã¤¤¼è¤ê³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¡©
¡Êº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃÏ¶â¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡£10Ç¯¡¢20Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È¡¢Çã¼è³Û¤âÌó6ÇÜ¡¢7ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥É¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡¢¾õÂÖ¤âÎÉ¤¯´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê60ÂåÃËÀ¡Ë
¡Ö³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿Í¤Ë¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Çã¤¤¼è¤ê³Û¤Ï¡Ä
¡Êº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖººÄê¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¶â³Û¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¥Ê¥Ë¥¹¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥É¤Î¤ªÉÊÊª¡£¤³¤Á¤éººÄê³Û¤¬90Ëü±ß¡×
¡Ê60ÂåÃËÀ¡Ë
¡ÖÇã¼è³Û¤¬¡©¤Û¤ó¤È¡©¡×
¡Êº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥ª¥Ñー¥ë¤Î¥ê¥ó¥°15Ëü3000±ß¡£¹ç·×¤Ç¡Ä227Ëü3000±ß¡×
¡Ê60ÂåÃËÀ¡Ë
¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÂç»ö¤ÊÊª¤À¤«¤é¤³¤½¿®Íê¤Î¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÇã¤¤¼è¤êÅ¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¡Ê60Âå¡¦ºÊ¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÃúÇ«¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê60Âå¡¦É×¡Ë
¡ÖÃÍÃÊ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡×
¡Ê60Âå¡¦ºÊ¡Ë
¡ÖÂç»ö¤ÊÉÊÊª¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¡¢¿®Íê¤Î¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¿®Íê´¶¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¡Ö¾¾ºä²°¡×¤Î¿Í¤Ë¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥Ëー¥º¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê60ÂåÃËÀ¡Ë
¡ÖÂ¾¤ÎÊª¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡Êº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉÙÍµÁØ¤â¸æÍÑÃ£¤À¤Ã¤¿¡¢Ï·ÊÞÂç¼êÉ´²ßÅ¹¤¬»²Æþ¤¹¤ë¡ÖÇã¤¤¼è¤ê¡¦¥ê¥æー¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡£
Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÊõ¤¬¡¢À¤¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£