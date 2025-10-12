上沼恵美子がＭＣを務める読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に「行列のできる法律相談所」に出演した本村健太郎弁護士が出演し、小川晶前橋市長の「既婚男性職員とラブホ密会」について法的問題点を指摘した。

本村氏は「市長も弁護士だけど、ぼくら普通の弁護士の目から見ると、市長のおっしゃっていることにはかなり無理があると思います」と指摘した。「ラブホテルには確かに行きました。それは認めますと。だけど男女の関係はありません、相談をしていただけなんです。この言い訳は裁判では通用しないです」と前橋市長の言葉を引用して法廷では通らない理屈であると指摘した。

本村氏は「例えば男性職員の妻が市長をもし訴えたら、不倫されたから慰謝料を請求しますという裁判をやったら確実に市長が負けます」とも述べた。「ラブホテルに出入りする瞬間を写真に撮られた、こういう写真は裁判で勝てる浮気の証拠第１位です。決定的な証拠なんです！」と現場を押さえられた写真があることを強調した。

上沼は「なんで市長は理解できないんだろう。弁護士やのに」と尋ねると、本村氏は「まさか写真を撮られるとは思ってなかった。油断していたんでしょう」と述べた。