¥á¥Ã¥Ä¡¦¥½¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ²òÇ¤¥³¡¼¥Á·ã¹â¡ª£Î£Ù¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÈ¿·â¡ÖºÎÍÑ´ð½à¸«Ä¾¤»¡£¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡ª¡×
¡¡£Í£Ì£Â¤Ï£±£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ò½ªÎ»¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡½¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤ËÎò»ËÅªÂç·¿Êä¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê¤á¤º¡¢£¹·î¤Ç£²£°£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£Êä¶¯¤ÎÌÜ¶Ì¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬Áá¡¹¤È¥á¥¥·¥³¤Î¥«¥ó¥¯¥ó¤Ø¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µåÃÄ¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¥Ê¥¿¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥É¡¼¥µ´ÆÆÄ¤ÏÂ³Åê¤¹¤ë°ìÊý¡¢£¶¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÃÀ¤Ê²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¡¢ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ù¥¹»á¡Ê£´£·¡Ë¤¬ÃÏ¸µ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë·ã¹â¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¡¦¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ê¤É¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥Ù¥¹»á¤ÏÃÏ¸µ¶É¡Ö£Ó£Î£Ù¡×¤Ë¥½¥È¤ÎÂÇ·â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ëÊÑ¹¹¤òÇ÷¤ê¡¢¼óÇ¾¿Ø¤È¤Î´Ö¤Ë¶ÛÄ¥¤òÀ¸¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¹¶·âÅª¤ÊÂÇ½ç¤òÁÈ¤à¤Ù¤¯£±ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Á¥ã¥Ù¥¹»á¤Ï¤³¤ÎÊóÆ»¤ËÌÔÈ¿È¯¡£Æ±¶É¤Î¼¹É®¼Ô¤Î¼ÂÌ¾¤ò¼«¿È¤Î£Ø¤ÇÌ¾»Ø¤·¤·¡Ö²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¡Ö²¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ê¤éÄ¾ÀÜÊ¹¤±¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¾ï¤ËÀµÄ¾¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤È¤ÏÌÌ¼±¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥Õ¥¢¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡££Ó£Î£Ù¤ÏºÎÍÑ´ð½à¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤À¡£¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Î¥Á¥ã¥Ù¥¹»á¤Ï¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¡Ê£²£°£°£²Ç¯¡Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¡Ê£°£±¡Á£°£¶Ç¯¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£²£²Ç¯¤«¤é¥á¥Ã¥Ä¤ÇÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£