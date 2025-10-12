大人はシャツより“この1枚”！【GU】40・50代のキレイ見え♡「上品ブラウス」

クラシック回帰による「淑女スタイル」がトレンド入りする今、ミドル世代の毎日コーデに新しくアイテムを加えるなら、上品な雰囲気をまとえそうなブラウスが正解かも。今回編集部が注目したのは、【GU（ジーユー）】から登場したボウタイ付きのブラウス。一点投入でコーデの鮮度をアップしてくれます。プライベートからお仕事シーンまで使いやすく、ワードローブの1軍になりそう。

上品な顔まわりを演出

【GU】「ボウタイブラウスZ」\2,290（税込）

2025年秋冬トレンドとして注目を集めているボウタイデザイン。ミドル世代のデイリーコーデに盛り込むなら、上品なブラウスがおすすめ。ゆったりとした落ち感のある素材で、着るだけでキレイ見えしそうです。カラーは、シックなブラウン・ブラックのほか、清潔感のあるオフホワイトもラインナップ。プリーツスカートでフェミニンに仕上げたり、ジーンズでカジュアルに落とし込むのも◎

大人っぽさと女性らしさを両立したきれいめコーデ

スタッフのNatsukiさんは、「#40代コーデ」としてきれいめのパンツスタイルを提案。ボウタイをリボン結びにアレンジすることで、顔まわりが一気に華やかな雰囲気に。スラリとした黒のパンツを合わせることで、甘さ控えめなコーデに仕上がります。肌寒くなってきた時期には、ジャケットを羽織ったクラシカルな装いもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M