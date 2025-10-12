M!LK佐野勇斗、ドームツアーの次の目標は「5軒横並びで家を建てる」吉田仁人は賛同できず？
【モデルプレス＝2025/10/12】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（佐野勇斗、塩崎太智※「崎」は正式には「たつさき」、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が10月12日、「M!LK 10th ANNIVERSARY PHOTOBOOK〜パリじゃん〜」（主婦と生活社）発売記念イベントの囲み取材に出席。佐野が今後成し遂げたいことを明かした。
【写真】M!LK、大人な姿魅せる
結成10周年を記念した今作は、本人たちたっての希望で、フランスで撮影を敢行。パリを中心にフランスでオール撮り下ろしを行った。
今後10年で成し遂げたいことはあるか聞かれると、佐野は「あります！5軒横並びで家を建てる」と即答。吉田が「ごめん、めっちゃ嫌だ（笑）」と拒否し、「建てて、貸出してもいいの？」と折衷案を提示するも、佐野は「ダメです。ちゃんと5人で住んで、週1回のバーベキューしたい」と加えた。
吉田が「まじで嫌（笑）『ワイルド・スピード』じゃないんだから！」とさすがの例えで返すと、会場から笑いが。改めて、佐野が「それ（横並びで家を建てること）が僕の目標です！ドームツアーの次に」と堂々と宣言する一方、吉田は「モチベなくなるわ〜（笑）」と賛同できずに、顔をしかめていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LK、大人な姿魅せる
◆吉田仁人、佐野勇斗の目標に賛同できず
結成10周年を記念した今作は、本人たちたっての希望で、フランスで撮影を敢行。パリを中心にフランスでオール撮り下ろしを行った。
吉田が「まじで嫌（笑）『ワイルド・スピード』じゃないんだから！」とさすがの例えで返すと、会場から笑いが。改めて、佐野が「それ（横並びで家を建てること）が僕の目標です！ドームツアーの次に」と堂々と宣言する一方、吉田は「モチベなくなるわ〜（笑）」と賛同できずに、顔をしかめていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】