益若つばさ、手巻き寿司・ホイル焼きなど手料理多数披露「行事のように旬の食べ物を食べるの好き」
【モデルプレス＝2025/10/12】タレントの益若つばさが10月11日、自身のInstagramを更新。手巻き寿司などの手料理を多数公開し、反響が寄せられている。
【写真】益若つばさ、彩り豊かな手料理
益若は「アメリカから骨折の時にお世話になった先生が帰国してたのでみんなで手巻き寿司を作ったよ」とたくさんの刺身、卵焼き、キュウリや大葉、海苔などの材料がテーブル一杯に並んだ食卓の写真を投稿。「美味しい赤酢の酢飯の作り方をちょうど教わったので木のおひつ買って（サイズ間違えた）やってみたら味が最高でした。黒糖入れたよ」とシャリのこだわりも明かした。
さらにホイル焼きやレモンの浮かんだ鍋物、カラフルな食材、色鮮やかなフルーツなどさまざまな写真も投稿し、「みんなで季節ごとに行事のように旬の食べ物を食べるの好きです。1人の量作れなくて、1人の時はいつも多すぎてしまって数日同じの食べてます。笑準備は大変ですが、友達とのんびりごはんが私の癒しです！」と綴った。
この投稿に、ファンからは「料理スキルすごすぎる」「彩りが綺麗」「めちゃくちゃ美味しそう」「手料理食べたい」「品数多くて圧巻」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
