新生【SOFFITTO】で見つかる！ 目を惹く大人カジュアルなアイテムたち

モードで大人カジュアルなスタイリングを提案する【SOFFITTO（ソフィット）】がリブランディング。そして、2025年9月に【LUMINE新宿１】に新店舗をオープンさせました。新生「SOFFITTO」の2025年AWコンセプトは「ITALIAのフィルターを通して見たAMERICA」。さて、どんなワクワクするアイテムがそろっているのでしょうか。リブランディングを行なったディレクターの【平ゆかりさん】にもお話を伺いました。

『MELROSE』が展開するセレクトショップ「SOFFITTO」が意味するのは、イタリア語で「屋根裏部屋」です。新生「SOFFITTO」は、インスピレーションの宝箱から時代に合わせた遊び心のある品ぞろえとスタイリングを提案するセレクトショップ。今回、LUMINE新宿２からLUMINE新宿１へと移転するタイミングで、コンセプトから刷新しました。

大手セレクトショップでバイイングマネージャーを多数経験した【平ゆかりさん】をディレクターに迎え、これまでの品ぞろえやオリジナルの製作も見直し。トレンド発信の「イタリア」をベースに、平さんが得意とする「ニューヨーク」のテイストをMIXしました。「エレガントであり、且つストリート」「着回し力の効くベーシック」なアイテムをリブランディングに伴い強化しています。

気になる2025年AWのテーマは「ITALICA」～ITALIAのフィルターを通して見たAMERICA～なのだそう。イタリアとアメリカのカルチャーの対比と融合を、カジュアルファッションという視点で表現。

平ゆかりさん「イタリア人はとてもおしゃれが大好きで、カジュアルなアイテムとハイブランドのアイテムのMIXスタイルも得意です。SOFFITTOの買い付けのためにイタリアに行くこともあるのですが、街中を歩いているとおしゃれだなーっていつも感心してしまいます。今回のリブランディングでは、私が得意とするトラッドなアイテムやベーシックなアイテムに少しはずしを加えられるようなアイテムもそろえました」

2025年AW「SOFFITTO」イチオシのアイテムは？

（左）テーラードジャケット\55,000、シャツ\22,000、デニム\41,800 （右）ツイードジャケット\44,000、トップス \20,900、パンツ\26,400

ディレクター平さんの今季のおすすめはジャケットスタイル。（写真左）はパッチワークやパールチェーンを加えたキャッチーな「MIA BAG COUTURE」のテーラードジャケットです。中には赤いストライプシャツを合わせて少しパンチのあるスタイリングに。（写真右）は、パワーショルダーで仕上げたキレイめなツイードジャケットにジャージーパンツを合わせてストリート感をプラスしたスタイリングです。ジャージーパンツは、ウール混で触り心地がトロトロとしていて気持ちが良い。ロングパールネックレスをツイードジャケットのボタンホールに通し、小技の効いたスタイリングに仕上げています。

シャツ\27,500、バッグ\57,200、デニム \49,500～\61,500

（左上）トレンド感のあるシアー生地にデニム色をのせ、さらにウォッシュ加工を加えてヴィンテージ感を出したデニム風シアーシャツです。（左下）ファッショニスタから人気のイタリア・ミラノのバッグブランド「MIA BAG（ミアバッグ）」の遊び心たっぷりなレザーバッグ。

（右上）「SOFFITTO」ではトレンドのスタイリングが可能なデニムブランドが多数そろっています。写真は注目のイタリアブランド「HAIKURE（ハイクル）」のもの。（右下）こだわってセレクトした「Bottega Veneta 」のアイウェアもおすすめ。ハイブランドの中でも使いやすいと評判です。

（右）ジャケット\37,400、ラガーシャツ\16,500、スカート\24,200

（左上）AWも引き続き、小物やバッグにじゃら付けしたい可愛いチャームが大ブーム！「SOFFITTO」でもNYで仕入れた"I LOVE NY"Tシャツを着たキュートなスーベニアぬいぐるみチャームなどを取り扱っています（左下）キレイめパンツにトラックジャケットを合わせたり、スタンダードなアイテムにスポーツやデザインなどを組み合わせて着こなすのが「SOFFITTO」らしいスタイリング。

（右）今季トレンドのレオパード柄のスカートを使ったレディライクなコーディネート。マルチボのラガーシャツに、ワーク感のあるオーバーサイズジャケットをあわえてカジュアルダウンさせたトレンドのミクスチャーも「SOFFITTO」らしいスタイリングです。

「A __（エース）」のアイテムもそろっています

ディレクターの平ゆかりさんが以前に代官山で展開をしていた「A __」のアイテムが新生「SOFFITTO」で復活！

シャツ \24,200

「A __」はトラッド＆ストリートを得意とする実用的で上質なものを提供している人気ブランドです。写真は、今季トレンドのショートパンツに合わせても可愛い、リラクシーな着こなしを叶えるメンズライクなオーバーサイズシャツです。カフスを折り返してボタンで留めればこなれ感のあるスタイリングが完成します。サイドにはワンポイントにブランド刺繍を入れています。

「SOFFITTO」発信の今季らしい大人カジュアルなスタイリングとは？

今回、SOFFITTO新宿店ショップスタッフの副島朋子さんに、SOFFITTOのおすすめアイテムを使ったカジュアルMIXなスタイリングをご紹介いただきました。

副島朋子さん「A__のクラシカルなツイードジャケットを使用したスタイリングです。中にキャッチーなロゴTを着て、キレイめなデニムを合わせました。ジャケットはゆとりのある身幅で、抜いて着るのにもおすすめ。カジュアルなスタイリングに合わせやすいアイテムなのでおすすめです。パワーショルダーで仕上げているのでエレガント感もあってバランスが絶妙です」

カーディガン\ 20,900、パンツ \27,500

AULA AILA（アウラ アイラ）のスカーフ柄を効かせた鮮やかなレッドカーディガンに、スタイルアップ効果のあるスリット入りのストライプパンツを合わせて。パンツに付けたチェーンネックレスもおすすめのポイントです。

副島朋子さん「ちょっとエッジの効いたレッドのニットカーディガンを主役にした華やかなスタイリングです。ニットカーディガンはもちもちとした素材でとても着心地が良くておすすめ。パンツはA__のストライプパンツを合わせました」

ベルトチェーン\28,600

副島朋子さん「パンツのベルトループに新宿店限定で発売している【ANIMUS（アニムス）】のヴィンテージチェーンをプラスしました。こちらは、ネックレスとしても使えるチェーンです」

着心地良く華やかで、大人カジュアルなスタイリングを提案する新生「SOFFITTO」。いつものカジュアルスタイリングの鮮度をさらにバージョンアップさせたい人におすすめのブランドです。

SOFFITTO Shinjuku（ソフィット 新宿店）

住所：〒160-0023 東京都新宿区西新宿１丁目１－５ ルミネ新宿 ルミネ1 ４F

電話：03-5322-8272

営業時間：11:00～21:00 ※ルミネ１に準ずる