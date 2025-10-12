コント日本一を決める「キングオブコント2025」で18代目王者に輝いたお笑いコンビ「ロングコートダディ」が12日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。決勝から一夜明けての心境を語った。

タレントの峰竜太から紹介されるとスタジオからは大きな拍手と歓声が。歌手の和田アキ子から「昨日終わったとこ」と振られ、兎は「そうです。昨日です。もうチャンピオンなりたてで」と応じた。

和田が「それで昨日から働きづくめ。働いて、働いて、働いて、働いてんの？」と尋ねると、トロフィーを抱えた堂前透は「5時間しか寝てない」と返答。和田は「5時間も寝てんの」、峰は「十分寝てるじゃん」とツッコミを入れた。

歴代王者の名が刻まれたトロフィーを見た和田は、この日のレギュラー「さや香は入ってないの」と話し、堂前は「さや香が入れるレベルじゃない」とボケ。「さや香」石井は「そんなことないやろ！なんて言い方すんねん！」と反論した。

またVTRでは決勝直後の「おまかせ！」のインタビューで王者になった実感を聞かれ、堂前は「まじあります」と即答。兎は「僕まだあんまりちょっと実感わいてないんで、きょう布団の中でかみしめようかなと思っている感じです。早く帰りたいです」と明かした。

昨年の大会はわずか1点差で2位。今回屈辱を果たすべくファイナルステージで披露したネタは「警察泣いてる」で、2位に8点差をつけて優勝、見事リベンジを果たしてみせた。

兎は「今年はいっぱいネタを作ろうと思って」と語り、堂前は「この1年で7万8000本くらい作らせてもらったんですけど。ただ7万7998本がマジでおもんなかった」とボケ。兎は「あれで辞めようと思ったよな」と平然と話し、堂前は「今回は1点差とかじゃない、しっかり圧倒的な勝者として。そのための1年だったんだなと思いますね」と胸を張った。

「アッコにおまかせ！」準レギュラーの「さや香」について質問が飛ぶと、兎は「昔から劇場で（ライブを）一緒にやってきて。僕は石井とかとはプライベートとかでもずっと仲良いぐらい一緒にやってるんで」と関係を告白。堂前は「さや香もM-１とかにいい順位で出演しているんで、やってやったぜ！って感じですね」とどや顔をしてみせた。

兎が「ざまあみろ！マジで」と冗談めかして続けると、堂前は「ざまあみろは言い過ぎ」と笑いながら引き止めた。