¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼U-20WÇÕ¡Û¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬GS¤«¤éÌµ½ý¤Î5Ï¢¾¡¤Ç4¶¯Æþ¤ê¡¡¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ÏµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç½à·è¾¡¤Ø
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼ FIFA U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥Á¥ê2025(9·î27Æü¡Á10·î19Æü¡¢¥Á¥ê)
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¡ÖFIFA U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ï11Æü¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï¥á¥¥·¥³¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¡£Á°È¾9Ê¬¡¢Á°¤Î»î¹ç2ÆÀÅÀ¤Î¥Þ¥¨¥ë¡¦¥«¥ê¡¼¥½Áª¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤â³«»ÏÁá¡¹¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÉé¤±¤Ê¤·5Ï¢¾¡¤Ç4¶¯Æþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤Î·ãÆ®¤Ë¾¡Íø¡£¥Í¥¤¥»¥ë¡¦¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÁª¼ê¤¬2-2¤Î¸åÈ¾44Ê¬¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î³èÌö¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆüÄø·ë²Ì¡Ó
¢¦¥é¥¦¥ó¥É16
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê 0¡Ý1 ¥¹¥Ú¥¤¥ó
¥Á¥ê 1¡Ý4 ¥á¥¥·¥³
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó 4¡Ý0 ¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ 3¡Ý1 Æî¥¢¥Õ¥ê¥«
¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ 0¡Ý1 ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼
ÆüËÜ 0¡Ý1 ¥Õ¥é¥ó¥¹
¥¢¥á¥ê¥« 3¡Ý0 ¥¤¥¿¥ê¥¢
¥â¥í¥Ã¥³ 2¡Ý1 ´Ú¹ñ
¥¹¥Ú¥¤¥ó 2¡Ý3 ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢
¥á¥¥·¥³ 0¡Ý2 ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
¥¢¥á¥ê¥« ¡Ý ¥â¥í¥Ã¥³
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ ¡Ý ¥Õ¥é¥ó¥¹