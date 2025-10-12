¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡¡Í§ÅÄ¥ª¥ì¤òÁ°¤Ë¡¢Âç³Ø¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÊª¿½¤¹!?¡Ö¥Í¥¿¤ÎÌÌÇò¤µ¤È¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÏÊÌ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡Ê51¡Ë¤¬11Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¤Ë½Ð±é¡£Âç³Ø¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤Îº£ÀÎ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÄÂç½Ð¿È¤Î¤Õ¤«¤ï¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅìÂç½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥¯¥¤¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î°ËÂôÂó»Ê¡¢ÁáÂç½Ð¿È¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦Í§ÅÄ¥ª¥ì¤È¤È¤â¤Ë¹â³ØÎò·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÁáÂç¤Î¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤«¤é¡ÖR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×²¦¼Ô¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Ä¤á¤¿27ºÐÇ¯²¼¤ÎÍ§ÅÄ¤È¤Ï¡¢¹â³ØÎò¤äÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë·ÝÉ÷¤¬¥«¥Ö¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡ÖÂç³Ø¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊª¿½¤·¤¿¡£
¡¡¤Õ¤«¤ï¤Ï¡Öº£¡¢À¨¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÄÂç³Ø¤Î¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¡£¾Þ¥ì¡¼¥¹¤â¹Ó¤é¤·¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÌö¿Ê¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤¬Âç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ï°ì±þ¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ´¤¯º£¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÆàÎÉ¶µ°éÂç½Ð¿È¤Ç¡¢¤Õ¤«¤ï¤Î7ºÐ²¼¤Î¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦»³Æâ·ò»Ê¤â¡Ö²¶¤â¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¶¤é¤ÎÂç³Ø¤Î¤È¤¤Î¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¡ÊÍ§ÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ËËÜ³ÊÇÉ¤Î¥ä¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÈÊý¸þÀ¤Î°ã¤¦ÌÌÇò¤µ¤Î¥ä¥Ä¤é¤Î½¸¤Þ¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¾Þ¥ì¡¼¥¹·ë²Ì½Ð¤¹¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤Õ¤«¤ï¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡°ËÂô¤¬¡ÖÅö»þ¡¢¡Ê¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¤Ï¡Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢»³Æâ¤Ï¡Ö¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤ä¡×¤ÈÄ¾µå²óÅú¡£¤Õ¤«¤ï¤â¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡ª¾Íè¡Ê¥×¥í¤Ç¡Ë¤ä¤í¤¦¤ÈÊÌ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡×¤È²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡Í§ÅÄ¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤Ï¡¢·¹¸þ¤ÈÂÐºö¤òÎý¤Ã¤ÆåÌÌ©¤Ê¥Í¥¿¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤·¤«¤âº£¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÂç²ñ¤È¤«¤Ë»öÌ³½ê¤Î¿Í¤¬»ë»¡¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤·¤ËÍè¤ë¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é·ÝÇ½¿Í¤ÎÌ¾Á°¥Ð¥ó¥Ð¥ó½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Ãøºî¸¢¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤·¤Î¥Í¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÞ¤Ë¤ß¤ó¤ÊÇØ¶Ú¿¤Ð¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤¿¥Í¥¿¤ò¤ä¤ê¤À¤·¤¿¡×¤ÈÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Õ¤«¤ï¤Ï¡Ö¥Í¥¿¤ÎÌÌÇò¤µ¤È¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÏÊÌ¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¡Ö¥Í¥¿ÌÌÇò¤¤¿Í¤Ï¤¹¤´¤¤Áý¤¨¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤À¤±¤É¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡Ä¡×¤ÈÀâ¤¤Ä¤Ä¡¢µÞ¤Ë¡Ö»ä¤Ï¡Ä¤É¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼«¿È¤ò¸Ü¤ß¤Æ¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Í§ÅÄ¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ßÀ²ÈÎ´°ì¤«¤é¡ÖÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤¢¤ó¤Þ¤ê¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÏ·³²¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡ª¤¨¡ª¼ÁÌä¤ÎÅú¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¡×¤È»×¤ï¤Ì»ØÅ¦¤Ë·âÄÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£