「この秋一番泣ける恋愛ドラマ」？『すべての恋が終わるとしても』今夜開幕 葵わかな＆神尾楓珠ら出演【キャラまとめ】
俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（毎週日曜 後10：15）が、きょう12日に放送スタートする。
誰かの恋の終わりは、誰かの恋のはじまり…すべての恋はどこかでつながっている…。この世のすべてのものに必ず訪れる“終わり”を、切なさだけでなく前向きに捉え、誰しもの胸の中にある宝物のような記憶を思い出させてくれる、温かいメッセージが込められた今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ないラブストーリー。「この秋一番泣ける恋愛ドラマ」とうたわれている。
冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソードを実写化。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。共演は、藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、さらに白洲迅、市川由衣ら。
高校の同級生で、卒業式の日に付き合い始めた羽沢由宇（葵）と大崎真央（神尾）。“運命の恋”だと信じられるほど想い合っていた2人だが、大学進学を機に遠距離になり、次第にすれ違っていく。
■キャラクター紹介
羽沢由宇（はざわ・ゆう）／葵わかな
神戸の美大に通う学生。高校1年生の頃、絵を描く真央の姿に一目惚れし、真央の影響で絵を始める。高校の卒業の日に付き合い始め、神戸と東京で遠距離恋愛中。母親を幼い頃に亡くしている。
大崎真央（おおさき・まお）／神尾楓珠
東京の美大に通う、由宇の恋人。思い立ったら絵を描き、没頭するマイペースな性格。2ヶ月に1回、神戸に住む由宇に会いに行っている。交通費のためのアルバイトと、大学の課題で忙しい日々を過ごしている。
※由宇と真央の関係
運命を信じる遠距離恋愛中のカップル
西颯（にし・はやて）／藤原丈一郎
由宇と真央の高校時代の同級生。真央とは実家が近く、真央の妹・莉津と3人で昔から仲のいい幼なじみ。仲間想いで、男女分け隔てなく接する情に厚い性格。
大崎莉津（おおさき・りつ）／本田望結
真央の妹。家が近所で幼なじみの颯が初恋相手で、小学生の頃から片想い中。素直になれず、つい口が悪くなってしまうこともあるが、実は人一倍優しい。
※颯と莉津の関係
近すぎて一歩を踏みだせない幼なじみ
沙知（さち）／大塚萌香
蒼と同じクラスの高校1年生。クラスメイトを避けるように行動する蒼に積極的に話しかける。明るくてポジティブな性格。
蒼（あおい）／山下幸輝
由宇と真央の母校に通う高校1年生。人と関わるのが苦手で、よく本の世界に没頭している。喫茶店「だるま堂」のクリームソーダが好物。蒼が一人でいるのには、ある理由があり…。
※沙知と蒼の関係
秘密を抱える特別な関係の高校生
宮内郁子（みやうち・いくこ）／市川由衣
ショッピングモール・ソラリス内にある、ショップのバイヤー。店舗にはほぼおらず、国内外を飛び回っている。人生の主軸は仕事で、恋愛は添え物程度。「自分の好きなことをして生きる」がモットー。
野北駿太郎（のきた・しゅんたろう）／白洲迅
ショッピングモールを経営する株式会社ソラリス勤務。営業企画部に所属している。仕事ができ、人望も厚いが、3年間恋人がいない。それにはとある理由があり…。
※郁子と駿太郎の関係
恋の酸いも甘いも知るアンバランスな社会人
真央の父／飯田基祐
真央の母／西田尚美
ほか
■スタッフ
原作：冬野夜空『すべての恋が終わるとしても』（スターツ出版）
脚本：三浦希紗
音楽：岩本裕司
監督：松本花奈、今和紀
■主題歌
「あなたをかぞえて」BoA＆東方神起
■オープニング曲
「素描」harha
