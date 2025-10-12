M!LK／山中柔太朗、吉田仁人、佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/12】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（佐野勇斗、塩崎太智※「崎」は正式には「たつさき」、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が、10月12日、「M!LK 10th ANNIVERSARY PHOTOBOOK〜パリじゃん〜」（主婦と生活社）発売記念イベントの囲み取材に出席。「流行語大賞」への手応えについて語った。

【写真】M!LK、大人な姿魅せる

◆M!LK「流行語大賞」への手応えは？


3月にリリースした「イイじゃん」がSNSでバズり、飛躍的な活躍を見せる5人。改めて反響を聞かれると、山中は「リリースからだいぶ経っているんですけど、未だに『イイじゃん』言ってくださいますし、街でも声かけてくださることも多くなりました。外でロケとかしていても『M!LKだ！』って言ってくれることが多くなって。正直、そういうのがちょっと夢でもあったので、すごく嬉しいです。恥ずかしいですけど…（笑）」とだんだんと小声に。メンバーから「本当に恥ずかしそう（笑）」とツッコまれていた。

また、「流行語大賞」への手応えを尋ねられると、佐野は「出してしまいましたね、その話題を（笑）。みなさん次第かもしれませんからね」、曽野は「お力添えをください（笑）！」とそれぞれが呼びかけ。塩崎は「自分たちが発信している側なので、受け取る側の感覚が正直まだわかってなくて。それを知れるきっかけにもなるのかなっていう風に思います」と率直な思いを告白。吉田は「もちろん僕らの流行は『イイじゃん』。それがどれだけ皆さんに知っていただけたかっていうのは、そこでわかるかもしれないですね」と話した。

◆「M!LK 10th ANNIVERSARY PHOTOBOOK〜パリじゃん〜」


結成10周年を記念した今作は、本人たちたっての希望で、フランスで撮影を敢行。パリを中心にフランスでオール撮り下ろしを行った。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】