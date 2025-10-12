「イイじゃん」話題のM!LK、流行語大賞への手応えは？「お力添えをください」
【モデルプレス＝2025/10/12】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（佐野勇斗、塩崎太智※「崎」は正式には「たつさき」、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が、10月12日、「M!LK 10th ANNIVERSARY PHOTOBOOK〜パリじゃん〜」（主婦と生活社）発売記念イベントの囲み取材に出席。「流行語大賞」への手応えについて語った。
【写真】M!LK、大人な姿魅せる
3月にリリースした「イイじゃん」がSNSでバズり、飛躍的な活躍を見せる5人。改めて反響を聞かれると、山中は「リリースからだいぶ経っているんですけど、未だに『イイじゃん』言ってくださいますし、街でも声かけてくださることも多くなりました。外でロケとかしていても『M!LKだ！』って言ってくれることが多くなって。正直、そういうのがちょっと夢でもあったので、すごく嬉しいです。恥ずかしいですけど…（笑）」とだんだんと小声に。メンバーから「本当に恥ずかしそう（笑）」とツッコまれていた。
また、「流行語大賞」への手応えを尋ねられると、佐野は「出してしまいましたね、その話題を（笑）。みなさん次第かもしれませんからね」、曽野は「お力添えをください（笑）！」とそれぞれが呼びかけ。塩崎は「自分たちが発信している側なので、受け取る側の感覚が正直まだわかってなくて。それを知れるきっかけにもなるのかなっていう風に思います」と率直な思いを告白。吉田は「もちろん僕らの流行は『イイじゃん』。それがどれだけ皆さんに知っていただけたかっていうのは、そこでわかるかもしれないですね」と話した。
結成10周年を記念した今作は、本人たちたっての希望で、フランスで撮影を敢行。パリを中心にフランスでオール撮り下ろしを行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LK、大人な姿魅せる
◆M!LK「流行語大賞」への手応えは？
3月にリリースした「イイじゃん」がSNSでバズり、飛躍的な活躍を見せる5人。改めて反響を聞かれると、山中は「リリースからだいぶ経っているんですけど、未だに『イイじゃん』言ってくださいますし、街でも声かけてくださることも多くなりました。外でロケとかしていても『M!LKだ！』って言ってくれることが多くなって。正直、そういうのがちょっと夢でもあったので、すごく嬉しいです。恥ずかしいですけど…（笑）」とだんだんと小声に。メンバーから「本当に恥ずかしそう（笑）」とツッコまれていた。
◆「M!LK 10th ANNIVERSARY PHOTOBOOK〜パリじゃん〜」
結成10周年を記念した今作は、本人たちたっての希望で、フランスで撮影を敢行。パリを中心にフランスでオール撮り下ろしを行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】