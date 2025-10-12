元モー娘。新垣里沙、ショーパン姿で海外ディズニー満喫「脚が綺麗すぎる」「眼福」の声
【モデルプレス＝2025/10/12】元モーニング娘。の新垣里沙が10月10日、自身のInstagramを更新。アメリカ・カリフォルニア州にあるカリフォルニア ディズニーランド・リゾートを訪れた際のキャラクターとのショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】新垣里沙、美脚際立つショーパン姿
新垣は「やんちゃくっちゃでかわいぃチデ」とキャラクターのチップ＆デールに挟まれたショットを投稿。「海外だと必ず一緒にいてペアグリができるからとっても嬉しかったです」と喜びをつづった。公開された写真ではミッキーマウスのTシャツにボーダーのショートパンツ、ドナルドダックのTシャツにデニムのショートパンツと2通りの装いを披露し、スラリと伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「嬉しそうな笑顔」「脚が綺麗すぎる」「眼福」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
