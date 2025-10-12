BTS¡¦V¡¢ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤é¿ÆÍ§¤ÈºÆ²ñ¡ª¥Þ¥¹¥¯¤â¤»¤ºÀî±è¤¤¤Î»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬ÏÃÂê
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢V¤¬¡È¥¦¥¬¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤ÎÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛV¤é"¥¦¥¬¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼"¡¢¤ªÂ·¤¤T¥·¥ã¥Ä»Ñ
10·î12Æü¡¢V¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡Ö±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ã»¤¤Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢V¤¬¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢´Á¹¾¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ó¡Ë±è¤¤¤òÊâ¤¯»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£3¿Í¤ÏÌëÃæ¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»±¤Ê¤·¤ÇÀî±è¤¤¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Èà¤é¤ÏË¹»Ò¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¯¤â¤»¤º¤ËÊâ¤²ó¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¡£Èà¤é¤Ï¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Á¡×¤ÈÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
V¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥Ô¡¼¥¯¥Ü¡¼¥¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿ÆÍ§¥°¥ë¡¼¥×¡È¥¦¥¬¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÊËÍ¤¿¤Á²ÈÂ²¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÎ¬¸ì¡Ë¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢V¤Ïµî¤ë6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¡¢Íè¤ë2026Ç¯¤ÎBTS¤Î´°Á´ÂÎ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò½àÈ÷Ãæ¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þV ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯12·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡£¿ÈÄ¹179cm¡£2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÈÈþ¾¯Ç¯¡É¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ç¤ËÃæÄã²»¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTC Candler¡Ù¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê´é100¿Í¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î11Æü¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£