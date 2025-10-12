±É¤Î¥ß¥º¥Ù¥Ò¥í¥Ð¤ËÀÖ¤¤¥Õ¥§¥éー¥ê¤¬¤º¤é¤ê¡¡¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¤Ê¤ÉÌó450Âæ¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¼Ö¤Îº×Åµ¡×¡¡Ì¾¸Å²°
¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¤Ê¤É400Âæ°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤ë¼Ö¤Îº×Åµ¤¬Ì¾¸Å²°¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×²°ÂçÄÌ¸ø±à¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢°¦ÃÎ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È2022Ç¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï³«ºÅÃÏ¤ÎÌ¾¸Å²°»Ô¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥È¥ê¥Î»Ô¤¬»ÐËåÍ§¹¥ÅÔ»Ô¤ÎÄó·È20¼þÇ¯¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥«¥éー¤ÎÀÖ¤¤¥Õ¥§¥éー¥ê15Âæ°Ê¾å¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥é¥êー¥«ー¤Î¥Ç¥âÁö¹Ô¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¤Ê¤É¤ª¤è¤½450Âæ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£