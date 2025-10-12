【スナックミー期間限定】紫いもと黒ごま♡ヴィーガン＆グルテンフリーお菓子

スナックミーが贈る、和のフロランタン「ヴィーガン＆グルテンフリーフロランタン 紫芋」が2025年10月6日より期間限定で登場！紫いもと黒ごまの絶妙な香ばしさが広がるこのお菓子は、甘さ控えめで、温かいお茶と一緒にほっこり楽しめる味わい。自然栽培の玄米粉を使ったクッキー生地が、サクサク軽やかな食感を実現し、アーモンドスライスとキャラメル部分が程よい柔らかさを持っているのも特徴。ぜひチェックしてみて♪

紫いも×黒ごま♡ヴィーガン＆グルテンフリーの新フロランタン



ごまとおいもを味わう和のフロランタン

スナックミーの新作「ヴィーガン＆グルテンフリーフロランタン 紫芋」は、和の風味を大切にした美味しさが特徴です。紫いもと黒ごまをふんだんに使い、甘さ控えめで香ばしさが引き立つ一品。

大学芋のような風味が広がり、和菓子のような優しい甘さが心地よい。また、クッキー部分には茨城県産の自然栽培玄米粉を使用し、素材本来の旨味を存分に楽しめます。

グルテンフリーで、ヘルシーなおやつとしてもぴったり！お茶との相性も抜群です。

こだわり素材で作られた、安心して食べられるおやつ



スナックミーの「ヴィーガン＆グルテンフリーフロランタン 紫芋」は、原材料にこだわり、体にもやさしい素材を使用しています。

玄米粉を使用したサクサクのクッキー生地に、アーモンドや黒ごま、紫芋パウダーが絶妙にマッチ。甘さ控えめで飽きが来ない味わいが続き、どんどん手が伸びる美味しさです。

さらに、精製度の高い白砂糖や人工甘味料は一切使用せず、保存料も不使用。安心して毎日楽しめるおやつとして、ヘルシーライフにぴったりのアイテムです。

期間限定販売！お早めにチェックして♡



「ヴィーガン＆グルテンフリーフロランタン 紫芋」は、スナックミーが贈る和のフロランタン。香ばしい黒ごまと紫いものコンビネーションがクセになる味わいです。

甘さ控えめでヘルシーなのに、しっかりとした食べ応えがあるので、ちょっとしたおやつタイムにぴったり。販売は2025年10月6日（月）から11月9日（日）までの期間限定！

snaq.me定期便会員様は300円引きで購入できます。