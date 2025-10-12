人生100年時代、現役世代を駆け抜けた後はどのように過ごせばいいのでしょうか。精神科医の保坂隆先生いわく、人生後期は無理をせず「ほどほど」をキーワードに過ごすことが大切とのこと。『精神科医が教える 人生を楽しむ ほどほど老後術』より、日常生活を元気で楽しく暮らすための知識をご紹介します。

食事の時間を充実させる

テレビや雑誌、新聞で、やたらに見るのが健康食品の広告。

医師の私でも知らないものや、効能が紹介されていて「ちょっと試してみたいな」と思うものもありますから、健康に不安を感じているシニアが魅力的と思うのも不思議ではありません。

健康食品の多くは高価です。「健康を買えるなら安い」「高いほど効くだろう」という消費者の心理をついた価格かもしれませんが、年金暮らしの生活には大きな負担になります。

なかには「高い健康食品を買ったから、普段の食生活は質素に」と、本末転倒の生活をする人もいるようです。

健康食品を否定はしませんが、それよりも簡単にできる健康法が白湯（さゆ）を飲むことです。「効き目があるのか」と首を傾げる人もいるでしょうが、白湯はインドの伝統医学「アーユルヴェーダ」に、最高の飲み物として紹介されています。

この考え方が最近になって広まり、美容やダイエットに効果的なヘルシードリンクとして注目されるようになりました。

アーユルヴェーダに伝えられている白湯の効果は次のとおりです。

● 余分な水分を体内から排出し、むくみが取れる。

● 血行がよくなって代謝が上がり、弱った気力や体力を回復できる。ダイエット効果もある。

● 毒素や老廃物を体外に排出する手助けをするため、便秘が改善され、肌もきれいになる。

白湯のつくり方は、きわめて簡単です。

● やかんに水を入れて蓋をして強火にかける。

● 沸騰したら蓋を取り、弱火で10~ 15 分ほど沸かし続ける。

たった、これだけの手間です。

これを毎朝コップ１杯ずつ飲むと、胃腸が温まって老廃物を押し流す働きが強まると同時に、全身の代謝が上がるとされています。これまでのお茶やコーヒーの代わりに白湯を飲んでみてください。すするようにゆっくり飲むのが効果を高める秘訣で、１週間くらいで体調がよくなるのを実感できるはずです。

ただし、いくら体にいいからといっても飲みすぎないように。１日１リットル程度にしておきましょう。

とくに食事の直前や食後にガブ飲みすると、消化機能が落ちて胃もたれを感じるようになりますので、注意が必要です。

しかし何よりも、これほど経済的な健康飲料はありませんから、ぜひ試してみてください。