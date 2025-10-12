Ä²³è¤Î¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¡£¾Ã²½¤ÈµÛ¼ý¤Î´Ö¤Ë¡ÖÈ¯¹Ú¡×¤¬¡ª¡Ö¥°¥¢¡¼Æ¦¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤ÏÊØÈë¤È²¼Î¡¤ÎÎ¾Êý¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡Ú2025ÊÔ½¸Éô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
2024Ç¯²¼È¾´ü¡Ê7·î¡Á12·î¡Ë¤Ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ.jp¡Ù¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿µ»ö¤«¤é¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤1ËÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯10·î24Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡Ö·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À¸³è¤Ç¤¤ë´ü´Ö¡×¤ò·ò¹¯¼÷Ì¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤äÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¿¤Ð¤»¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦1¤Ä½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡ÖÄ²Æâ´Ä¶¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¤É¤ó¤Ê¿©ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©
* * * * * * *
±ÉÍÜ³Ø¤Î¿·¾ï¼±¡ÖÈ¯¹Ú¡×
Ä²Æâ´Ä¶¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ëµþÅÔÉÜÎ©°å²ÊÂç³ØÆâÆ£¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ø¶áÇ¯±ÉÍÜ³Ø¤Î¿·¾ï¼±¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¯¹Ú¡×¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¡¢¿©»ö¤ÇÀÝ¼è¤·¤¿±ÉÍÜÁÇ¤Ï¡Ö¾Ã²½¡×¡ÖµÛ¼ý¡×¡ÖÇÓÝõ¡×¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤ë¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾Ã²½¤ÈµÛ¼ý¤Î´Ö¤Ë¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤Î¡ÖÈ¯¹Ú¡×¤Î¹©Äø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¹Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÂå¼ÕÊª¤¬¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÖÃ»º¿»éËÃ»À¡×¤È¤¤¤¦Âå¼ÕÊª¤Ç¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈ¯¹ÚÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ºÀ¸¤µ¤ì¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂçÄ²¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Ä²´ÉÌÈ±Ö¤¬¸þ¾å¤·¡¢Á´¿È¤ÎÌÈ±ÖÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ò¹¯¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
È¯¹ÚÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¡¢²Ì¼ÂÎà¤äÆ¦Îà¡¢³¤ÁôÎà¤Ê¤É¤«¤éÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹âÈ¯¹ÚÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª
¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¼ïÎà¤Ë¤è¤êÈ¯¹ÚÀ¤â¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÈ¯¹ÚÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡Ö¹âÈ¯¹ÚÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤Ç¡¢¥°¥¢¡¼Æ¦¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥¤¥Ì¥ê¥ó¡¢¿åÍÏÀ¥Ú¥¯¥Á¥ó¤Ê¤É¤¬¤³¤ì¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥°¥¢¡¼Æ¦¤«¤é¤È¤ì¤ë¡Ö¥°¥¢¡¼Æ¦¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤ÏÊØÈë¤È¡¢¤ä¤ä½À¤é¤«¤á¤ÎÊØ¤ÎÎ¾Êý¤ò²þÁ±¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ê¤É¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥¢¡¼Æ¦¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤Î´Ö¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¤Õ¤À¤ó¤Î¿©»ö¤Ëº®¤¼¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÊ´Ëö¥¿¥¤¥×¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤â³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£