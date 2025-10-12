【写真】指を天に突き上げ叫ぶ横山さん

横山裕と渋谷すばるのツーマンでの対バンイベント「横山裕×渋谷すばる」の最終公演が10月5日、東京ガーデンシアターで行われました。

9月20、21日の神戸・ワールド記念ホール、10月3〜5日の東京ガーデンシアターで開催された本イベントは、チケット完売。全5公演で35000人を動員しました。

最終公演となった5日、最初にステージに現れたのは横山。「今日が一番幸せってライブやるからさ。全力でかかってこいよ！」と声を上げ、ギターをかき鳴らしながら『ロックスター』を歌います。「多分、今日いろんな感情がうごめくと思います。でも、それが生きてる証拠やから。今日という日を脳裏に焼き付けて、これからもやっていこうと思う。帰るときに、幸せやったなって思わせるから大丈夫。絶対。悔いが残らんように出し切るから、あなたも本気でぶつかってきて」というMCののち、『黄金期』『プライド』を演奏します。

ライブ終盤には「あいつの強い覚悟がなかったら、ずっと歌い続けてくれてなかったら…俺はギターを持ってないし、今、あなたの前で歌ってないと思う」「何が正解かわからないこの時代。失敗なんて絶対するから、あとはどう正解にするかだけ。だから、俺は自分を信じるようにしてんねん。自分を信じないと人を信じれないから。人を信じられへんかったら、人に優しくしてもらえへんから。だから、あなたも自分を信じて。自分を信じて、自分がいいと思うものを信じて、俺はそんなカッコいい人生を歩みたいと思ってんねん、あなたと共に」と語り、『ど真ん中』を歌いました。



熱唱する渋谷さん

続いて横山は渋谷にタスキを渡し、渋谷はアカペラで『人間讃歌』を熱唱。さらに『Lov U』『アオ』といったポップなナンバーで盛り上げます。さらに、「毎日、誰もが一生懸命戦って生きてる。どんなときも、ありのままのあなたで生きていてください」と語ると、『さらば』を披露しました。

ニューアルバムからは新曲『Final Note』を披露。さらにライブ後半では激しくブルースハープを吹きながら、『爆音』『ワレワレハニンゲンダ』など、ロックのメドレーで畳み掛けます。ラスト前には渋谷は「今回の対バンができたのは、横山裕っていう一人の人間の熱い想い、覚悟…そういうヨコの想いが伝わって、心動かされた人がたくさんいたから。俺も、その一人です」「たくさん動いてくれたスタッフのみなさん、そして、すべてのきっかけを作ってくれた横山裕に心から感謝を伝えたいです。僕と横山裕とでしかできないライブを届けられたんじゃないかと思っています。（客席に向けて）いろんな思いがあったと思うけど…今、ここにいてくれて、このライブに来てくれてありがとうございます」と真摯な言葉を伝えたのち、『Sing』を歌い上げました。

アンコールでは、横山と渋谷の2人が再びステージに戻り、横山がゲストボーカルとして参加した『Su』を披露。その際には、2人が久しぶりに会い、想いを伝え合った日の写真がモニターに表示されます。その日付はライブと同じ10月5日。あまりの偶然に、会場からは驚きの声があがりました。

純粋にアーティスト同士として向かい合った横山と渋谷。奇しくも「あなたに届け」「あなたと共に」という近しいテーマを持って同じステージに立った2人の想いが、観客と呼応したステージでした。