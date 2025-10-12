ピューロランド「クリスマスイベント」開催決定！ 今年はJO1のキャラ“JOCHUM”が初登場
サンリオピューロランドは、11月7日（金）〜12月25日（木）の期間、クリスマスイベント「Puroland Illumination Christmas」を開催する。
【写真】人気アトラクションにJOCHUMが登場！ クリスマスイベントの詳細
■リトルツインスターズ50周年も注目
今回開催される「Puroland Illumination Christmas」は、サンリオキャラクターたちが愛情をこめて用意した“星の贈り物”をテーマに、心あたたまるひとときを届ける期間限定のクリスマスイベント。
今年はグローバルボーイズグループJO1とサンリオが共同開発したキャラクター“JOCHUM（ジェオチャム）”が初登場し、人気アトラクション「サンリオキャラクターボートライド」や、プレゼントボックスツリーのフォトスポットを盛り上げるほか、クリスマス時期にぴったりな記念グッズやフード販売も行う。
また、もう1つの注目コンテンツは、12月24日（水）が誕生日のリトルツインスターズ50周年を記念した、「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」のスペシャルイルミネーション「Twinkle Gift Night」。プロジェクションマッピングや幻想的な装飾が楽しめるほか、50周年を祝う期間限定グッズも展開予定だ。
さらに、オリジナルコスチュームを着たキャラクターたちとのグリーティングが楽しめる「Puroland Illumination Christmas スペシャルグリーティング」を開催。そのほか、パークオープン時間にゲストを出迎えるウェルカムグリーティングや、クリスマスの記念グッズ＆フード販売も実施される。
