¡¡4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMAX¡×¤ÎNANA¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö27 Ç¯¿¶¤ê¤ÎÃÏ¸µ²­Æì³®Àû¸ø±é¡¡MAX 30th LIVE CONTACT 2025 Ways To Go ¡ÁCome on B.B.WAVES¡Á¤Þ¤Ç¸å4Æü¤È¤»¤Þ¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡¡²­Æì¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¶Ê¡Ø¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡Ù¤¼¤ÒLIVE¤Ç°ì½ï¤ËÍÙ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Á!!¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëµ¹ÌîÏÑ»Ô¡¦²­Æì¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î³®Àû¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢2005Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿28ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡×¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î­àº²­á¤È¤â¸À¤¨¤ë³Ú¶Ê¡Ö¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡×¤òÄÉ²Ã¡£²­Æì½Ð¿È¤ÇÅÁÀâ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¨¤ëMAX¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤Î¶Ê¤ò¡¢³®Àû¤ÎÃÏ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!!Ç¯Îð¤¤¤¯¤Ä?¡×¡Ö¥Þ¥¸¡¢¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¿À¶Ê!¡×¡Ö¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¤¬²­Æì¤ÇÄ°¤±¤ë¤Î¤Ï³ÊÊÌ¤Ê¤Î¤Ç°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ²­Æì¥é¥¤¥Ö³Ú¤·¤ßMAX¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ï¤¤¡¢½¸ÂçÀ®¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¥­¥ì¥Ã¥­¥ì»Õ¾¢¡ª¡×¤Ê¤É´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ 