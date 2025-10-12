¸Î¶¿¤Î³¤¤Çà¤Ö¤¯¤Ö¤¯áÈæ²Å°¦Ì¤¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Á¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×
¡ÖÆ±¤¸ÆüËÜ¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÅ¨¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤(²Æì¸©½Ð¿È)¤¬Î¤µ¢¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢²Æì¤Ç¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖParadise¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¿¿¤ÃÀÄ¤Ê¶õ¤È³¤¤ä¡¢³¤¤ËÀø¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥´¤Çµº¤ì¤ë¿§Á¯¤ä¤«¤Êµû¤ò»£¤Ã¤¿Æ°²è¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£BGM¤ä¸ú²Ì²»¤ò»È¤ï¤º¡¢³¤¤Ë¤Ö¤¯¤Ö¤¯¤ÈÀø¤ë²»¤ä¸ÆµÛ²»¡¢É÷¤Î²»¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Á³¤òÅÁ¤¨¤Æ¿·Á¯¤À¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Á¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â´Ñ¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡×¡Ö²Æì¡¢¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡¼¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÆ±¤¸ÆüËÜ¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÅ¨¡×¡Öµã¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤³¤¡×¡Ö³Ú±à¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£