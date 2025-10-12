¡Ú °æÆâÍªÍÛ ¡Û¡¡¼«¿È¤ÎÆùÂÎÈþ¤Ï¡¡¡Ö60ÅÀ¤¯¤é¤¤¡×¸¬µõ¤ËºÎÅÀ¡¡ÂÔË¾¤Î¥µ¥â¥¨¥É¤ÈÂÐÌÌ¤â¡¡¡ÖÌÜ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤Î°æÆâÍªÍÛ¤µ¤ó¤¬¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡ÖFleur¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú °æÆâÍªÍÛ ¡Û¡¡¼«¿È¤ÎÆùÂÎÈþ¤Ï¡¡¡Ö60ÅÀ¤¯¤é¤¤¡×¸¬µõ¤ËºÎÅÀ¡¡ÂÔË¾¤Î¥µ¥â¥¨¥É¤ÈÂÐÌÌ¤â¡¡¡ÖÌÜ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
°æÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤Î°æÆâÍªÍÛ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇºîÉÊ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¡¢¾Ð´é¡£
¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖFleur¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö²Ö¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö·î²¼Èþ¿Í¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â´ØÏ¢ÉÕ¤±¤µ¤»¤Æ¡É¤È¡¢ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î£±¤Ä¤Ï¡È¥µ¥â¥¨¥É¤Î¥Ú¡¼¥¸¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°æÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈºÇ½é¤Ë²¿¤«Æ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤â¥µ¥â¥¨¥É¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¼Ì¿¿¡É¤È¡¢¥µ¥â¥¨¥É¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¸ÀµÚ¡£
µ¼Ô¤«¤é¡Ö¥µ¥â¥¨¥É¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾¯¤·»ÄÇ°¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¸¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤ÎÊý¤È¤«¤ËÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ê¼«Ê¬¤È¡ËÌÜ¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡É¤È¡¢»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡È100ËüÅÀ¡£ËÜÅö¤ÏÅÀ¿ô¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é100ËüÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡É¤È¡¢¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°æÆâ¤µ¤ó¡£¿©»öÀ©¸Â¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈäÏª¤·¤¿ÆùÂÎÈþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡È60ÅÀ¤¯¤é¤¤¡É¤È¡¢¸¬µõ¤Ë¹ðÇò¡£
¡ÈËÜÅö¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¡ÊÂÎ¤ò¡ËÂç¤¤¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯Îð¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¼¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¹¤®¤Æ¡¢·Ú¤¤¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤ÎÄ´À°¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¡É¤È¡¢º£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï»äÊª¤Î¥®¥¿¡¼¤âÈäÏª¡£¼«¿È¤Çºî»ìºî¶Ê³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°æÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤Þ¤º¤Ï¡¢¶Ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡£º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Çºî¤Ã¤¿¶Ê¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÊâ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MV¤È¤«¥µ¥Ö¥¹¥¯¤È¤«¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤¤¡É¤È¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
