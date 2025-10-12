¥¸¥åー¥¹¤Ê¤É¤Î²Ã¹©ÍÑ¤È¤·¤Æ½Ð²Ù¡Ä·§Ìî»ÔÆÃ»º¤Î´»µÌÎà¡Ø¿·É±¡Ù¤Î¼ý³Ï»Ï¤Þ¤ë ÎãÇ¯¤è¤ê°ì²ó¤êÂç¤¤¯Ëºî¤Ë
¡¡»°½Å¸©·§Ìî»Ô¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡¦´»µÌÎà¡Ö¿·É±(¤Ë¤¤¤Ò¤á)¡×¤Î¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·É±¤Ï¡¢·§Ìî»Ô¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ¥¿¥Á¥Ð¥Ê¡×¤È¡Ö¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¡×¤¬¼«Á³¸òÇÛ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÉÊ¼ï¤Ç¡¢1997Ç¯¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÆâ¤Ç¤Ï23¸®¤ÎÇÀ²È¤¬ºÏÇÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·§Ìî»ÔµªÏÂÄ®¤ÎÇÀ±à¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤ï¤ï¤Ë¼Â¤Ã¤¿¿·É±¤ò¤Ï¤µ¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤ËÅ¦¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Î¿·É±¤Ï¡¢¥¸¥åー¥¹¤ä¥Ý¥ó¿Ý¤Ê¤É¤Î²Ã¹©ÍÑ¤È¤·¤Æ½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê°ì²ó¤êÂç¤¤¤¤¦¤¨Ëºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ý³ÏÎÌ¤ÏµîÇ¯¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¤ª¤è¤½34¥È¥ó¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£