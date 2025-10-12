◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 ブルワーズ３―１カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１１日（日本時間１２日）、２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦の敵地・ブルワーズ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、一時同点となるポストシーズン３号ソロを放ったが、空砲に終わり、チームは敗退が決定した。試合後、取材に応じた鈴木は「まだ気持ちの整理がついてないんで、ちょっとなんとも言えないですけど。いろんな経験をしたシーズンだったので、すごく勉強になりましたし、課題っていうものがたくさん出たシーズンではあったんで、来年以降、しっかりこのオフから取り組んで、またこの借りを返せるようにやっていけたらいいなっていうふうに思います。打っても勝たないと意味がないですし、もう１個得点圏で、あそこで１本出てたらもうちょっと違ったと思う」と悔やんだ。

勝者が１３日（同１４日）から始まるドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズに進出する大一番。カブスは初回に先発左腕のポメランツがコントレラスにソロを浴びて先取点を献上。直後の１点を追う２回先頭で１打席目に立った誠也は、１ボールから２球目のミジオロウスキーの剛速球を右中間席に運び、叫びながらガッツポーズを作った。３試合ぶりの一発で、試合を振り出しに戻した。１０１・４マイル（約１６３・２キロ）をはじき返しての本塁打は、２００８年以降のポストシーズンで最も速い球を捉えてのアーチとなった。

両軍とも２回から継投に入る中、試合が動いたのは４回。カブス２番手で元ソフトバンクのレイが２アウトを簡単に奪ったが、２死走者なしからボーンにソロを浴びて、ブルワーズに勝ち越しを許した。その後満塁となったが、３番手のパレンシアがオルティスを遊ゴロに打ち取って切り抜けた。１点差で踏ん張りたかったが、７回に２死からキトレッジがチュラングにソロを被弾。２点差に広げられ、本塁は遠かった。

今永昇太投手（３２）はブルペン待機していたが、この試合で登板はなかった。